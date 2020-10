‘Die zwakte van Liverpool is misschien wel de kracht van Ajax’

Ruud Gullit hoopt dat Ajax woensdagavond zijn visitekaartje kan afgeven in de Champions League tegen Liverpool. De oud-voetballer hoopt op een herhaling van twee seizoenen terug met aanprekende resultaten tegen clubs als Real Madrid en Juventus. “Alleen zijn tegenstanders als Real Madrid en Juventus heel anders dan Liverpool. Zeker de Spanjaarden willen graag meevoetballen en dan kan je het als Ajax redden op je techniek en foutloos positiespel. Alleen is de spelopvatting van Liverpool van een heel andere orde”, benadrukt de oud-international.

“Liverpool laat je niet even lekker voetballen. Je moet vol aan de bak, energie en strijdlust leveren naast goed voetbal. Laat de wedstrijd Everton-Liverpool zaterdag een les zijn voor Ajax”, verwijst Gullit dinsdag in De Telegraaf naar de Merseyside-derby die in 2-2 eindigde. “Het ging in een moordend tempo, geen enkele speler werd tijd gegund, continu werd iedereen vol onder druk gezet bij balbezit en alles met een onvoorstelbare passie. Dat zal Ajax ook moeten leveren, anders zijn ze kansloos. Het publiek in Amsterdam zou de ploeg daarbij hebben kunnen helpen, maar dat mag niet zo zijn.”

Gullit zet echter ook een kanttekening bij het spel van Liverpool. Hij wijst erop dat de drive, het hoge tempo en het vol druk zetten in Europese uitduels tegen niet-Engelse opponenten vaak wat achterwege blijft. “Dan laat Jürgen Klopp zijn ploeg wat gereserveerder spelen dan op het eiland. Wat meer de kat uit de boom kijkend, probeert Liverpool in de omschakeling met razendsnelle aanvallers als Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah toe te slaan. Zie je hun Champions League-resultaten buiten Liverpool, dan zitten daar soms toch verrassingen tussen. Misschien dat Ajax hiervan kan profiteren.”

Voormalig Liverpudlian Erik Meijer voorspelt ‘een helse klus’ voor Ajax. “Als je zag wat voor power Liverpool de afgelopen week tegen Everton toonde, dan is het krachtsverschil heel groot, ja. Liverpool heeft op elke positie een international en Champions League-waardige speler”, stipt de Bundesliga-analyticus dinsdag in het Algemeen Dagblad aan. “Bij Ajax zitten er jonge jongens tussen die nog niet op dit niveau speelden. Dat is wel een verschil met een team dat al de ervaring heeft van het winnen van de Champions League.”

Jan Kromkamp acht Ajax niet kansloos. “Mits ze niet bang zijn en zich te veel gaan aanpassen, want dan snijd je jezelf in de vingers”, analyseert de oud-verdediger van onder meer Liverpool. “De kracht van Ajax zit in de spelopvatting van Erik ten Hag. Initiatief, drukzetten. Ik zou juist spelers opstellen die goed aan de bal zijn. Dan kun je je onder de grote druk van Liverpool uitspelen. Ajax moet zorgen dat het zelf de bal niet veel verliest. Als dat wel gebeurt, moeten de spelers bij sprints een voorsprong hebben. Liverpool zet veel druk. De kunst is om daar goed doorheen te spelen. Daar ligt de sleutel.''

Jürgen Klopp maakte van Liverpool een aanvalsmachine. Het is een wapen waar de Merseyside-club heel veel tegenstanders pijn mee doet. Meijer ziet kansen voor Ajax als voetballers als Trent-Alexander Arnold en Andy Robertson op de vleugels afgeremd kunnen worden. Dan wordt Liverpool volgens hem verdedigend kwetsbaar. ,,En die zwakte van Liverpool is misschien wel de kracht van Ajax. Ze moeten door goed te communiceren de zaken op de gevaarlijke flanken op orde hebben. Het sterke lichaam van Dusan Tadic als spits kunnen ze gebruiken om Liverpool in de omschakeling pijn te doen. Want voetballen kan Ajax.''