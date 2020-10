Matthijs de Ligt zet volgende stap in revalidatie; rentree komt in zicht

Matthijs de Ligt werkt hard aan zijn herstel nadat hij afgelopen zomer een operatie aan zijn schouder ondering. De Juventus-verdediger traint weer op het veld en sloot maandagochtend aan bij de selectie van trainer Andrea Pirlo, zo blijkt uit de trainingsbeelden. Volledig meetrainen zit er nog niet in voor de mandekker, maar volgens Italiaanse media komt zijn rentree in zicht.

Juventus kwam afgelopen zaterdag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Crotone. Dinsdag staat de volgende wedstrijd op het programma. In de groepsfase van de Champions League gaat la Vecchia Signora op bezoek bij Dynamo Kiev. Ter voorbereiding op de wedstrijd in het miljardenbal trainde de Juve-selectie maandagochtend op het eigen trainingscomplex, waar ook De Ligt van de partij was.

Het was voor het eerst sinds zijn operatie dat De Ligt weer trainde met de selectie. In de komende dagen zal hij verder werken aan zijn herstel in aanloop naar zijn rentree. Volgens Italiaanse media is de ex-Ajacied over een paar weken weer inzetbaar. De verwachting zou zijn dat hij op 8 november weer kan spelen in de uitwedstrijd tegen Lazio. De duels met Dynamo Kiev (Champions League), Hellas Verona (Serie A), Barcelona (Champions League), Spezia (Serie A) en Ferencváros (Champions League) komen te vroeg.

Mocht De Ligt daadwerkelijk begin november zijn rentree maken, dan lijkt hij op tijd fit voor de eerstvolgende interlandperiode. Op 11 november staat de oefenwedstrijd tegen Spanje op het programma. Daarna volgen ontmoetingen met Bosnië & Herzegovina (15 november) en Polen (18 november).