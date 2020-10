Ophef in Engeland na arm van Sergio Agüero om vrouwelijke scheids

Josep Guardiola kan niets met de kritiek op Sergio Agüero na een opvallend moment in de topper tussen Manchester City en Arsenal (1-0). De aanvaller kreeg een ingooi niet mee en ging daarover in discussie met Sian Massey-Ellis. Toen de vrouwelijke grensrechter weg probeerde te lopen, sloeg Agüero een arm om haar nek heen. Het moment zorgde voor verbazing op sociale media en ook analisten vonden het een rare actie van de Argentijn.

Het is immers al sinds 2016 verboden om officials aan te raken, afhankelijk van de aard van het incident. Voetballers kunnen op de bon gaan of zelfs van het veld worden gestuurd. Guardiola wilde niet bij het moment stilstaan. “Kom op, jongens. Sergio is de aardigste persoon die ik ooit in mijn leven heb ontmoet”, benadrukte de manager van Manchester City op de persconferentie. “Zoek naar problemen in andere situaties, maar niet in deze.”

Voormalig teamgenoot Micah Richards liet vanuit de studio van Sky Sports weten dat Agüero ‘beter had moeten weten’. Massey-Ellis had scheidsrechter Chris Kavanagh erop kunnen attenderen dat de aanvaller iets te handtastelijk was geweest, al stond de dienstdoende arbiter er zelf op dat moment ook goed voor om het incident waar te kunnen nemen. Geen van beiden greep echter in en zodoende bleef het tijdens de wedstrijd bij een aparte anekdote, die echter de nodige nasleep kent.

Scott Patterson, die meer dan honderddduizend volgers op Twitter heeft, vraagt zich af of Agüero dit ook onder andere omstandigheden had gedaan. “Het is goed dat Match Of The Day stilstaat bij dit moment van Agüero jegens Massey. Je kan het onmogelijk bewijzen, maar het is vrij onwaarschijnlijk dat hij dit bij een man ook had gedaan.” Britse zangeres Anne-Marie, goed voor bijna 800.000 volgers, kon haar ogen niet geloven. “Sorry but not sorry. Waarom raakt Agüero de grensrechter op die manier aan? Walgelijk.”

Politica Rosena Allin-Khan vraagt zich af ‘wie Agüero denkt dat hij is?’. “Dit is absoluut onaanvaardbaar.” Journaliste Leanne Prescott betreurt ook het moment. “Dit is heel, heel slecht. Dat zou hij absoluut niet doen als het een man zou zijn geweest. Het is vernederend en zo ontzettend verkeerd. Hij knippert niet eens met zijn ogen en staat niet stil bij wat hij heeft gedaan. Hij zou hier echt een schorsing voor moeten krijgen.” Collega Kevin Palmer is het met haar eens. “Hier hebben we het laatste nog niet over gehoord. Dit is niet op zijn plaats.” Aaron West krijgt honderden likes voor de volgende tweet. “Puur voetballend gezien is dat een kaart en in het echte leven is het onaanvaardbaar. Een latere straf is alsnog op zijn plaats.”

Agüero werd na 65 minuten spelen naar de kant gehaald door Guardiola. Het was voor de aanvaller, die in negen Premier League-seizoenen slechts één keer van het veld werd gestuurd, zijn eerste wedstrijd na een periode van vier maanden blessureleed. “We zijn ontzettend blij dat hij weer terug is. Voor hem en voor ons”, benadrukte de Spanjaard in aanloop naar het Champions League-duel van woensdag met FC Porto. “Hij moet nog wedstrijdfitter worden, maar dit was de eerste stap. We hebben zijn aanwezigheid en zijn doelpunten nodig.”