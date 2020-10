Gullit vergelijkt teleurstellende Hakim Ziyech: ‘Kijk vandaag naar Thiago’

Hakim Ziyech beleefde zaterdagavond een teleurstellend debuut bij Chelsea. De aanvallende middenvelder kwam tegen Southampton in de 72ste minuut in het veld voor Kai Havertz. Op dat moment hadden the Blues nog een 3-2 voorsprong, maar die werd na fouten van Kurt Zouma en Kepa Arrizabalaga in blessuretijd uit handen gegeven: 3-3. Ruud Gullit zag vanuit de studio van Ziggo Sport dat Ziyech aanpassingsproblemen had.

Nadat Chelsea eerst een 2-0 voorsprong uit handen had gegeven, knokten de Londenaren zich door een doelpunt van Kai Havertz terug op voorsprong. "Als je ziet hoe ze daarna nog voetballen, dat is echt niet om aan te zien", zegt Gullit over het spel van Chelsea. "Geen controle, helemaal niets. Je ziet op het middenveld dat Jorginho en N'Golo Kanté zich het schompes moeten werken. Havertz loopt daar maar een beetje, die doet niet veel. Hij moet gewoon in het midden staan en het middenveld helpen. En dat doet hij gewoon niet."

Manager Frank Lampard greep achttien minuten voor tijd in en bracht Ziyech voor Mason Mount. De van Ajax overgekomen nummer tien deed het volgens Gullit tactisch beter dan Havertz. "Ziyech wil wél het spel naar zich toe trekken, maar die moet ook wennen aan het hoge tempo, en dat hij nu aangepakt wordt", ziet Gullit. "Hij denkt de bal op de rand van de zestien rustig aan te kunnen nemen. Nee, je krijgt hier niet die tijd, ze zitten bovenop je."

Ziyech is volgens Gullit niet de enige die moet wennen aan het tempo in de Premier League. De oud-aanvaller trekt een parallel met Thiago Alcántara, die zaterdag voor Liverpool debuteerde tegen Everton (2-2). "Kijk vandaag naar Thiago, die speelt dan nog in een hele goede ploeg die echt gas geeft, maar die heeft ook niet veel gedaan in de eerste helft. In de tweede helft kreeg hij een beetje het gevoel hoe hij moest staan en hoe hij moest spelen. Je moet het gewoon zo makkelijk mogelijk houden, één keer, twee keer raken. En je moet die bal zoeken achter de verdediging, gokken op de snelle spits."