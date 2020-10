Van Hooijdonk: ‘Ik vind dat Feyenoord verder is dan Ajax’

Pierre van Hooijdonk is onder de indruk van het Feyenoord dat voor de interlandperiode met 1-4 won van Willem II. De oud-spits vindt dan ook dat trainer Dick Advocaat zondag tegen Sparta Rotterdam voor hetzelfde elftal moet kiezen dat in Tilburg vier keer tot scoren kwam. Volgens de voormalig Oranje-international is Feyenoord op dit moment verder dan Ajax.

"Dat paste perfect in elkaar, er zat veel voetbal in. Veel voetbalslimheid, dat resulteerde in veel combinaties. Het was genieten", zegt Van Hooijdonk over het team van Feyenoord dat Willem II met duidelijke cijfers opzij zette. Door een blessure van Nicolai Jörgensen speelde Bryan Linssen in de spits. De buitenspeler kreeg de voorkeur boven Robert Bozeník, die voorlopig niet in actie zal komen. De Slowaaks international keerde geblesseerd terug uit de interlandperiode.

Van Hooijdonk zag het experiment van Advocaat met Linssen in de punt van de aanval goed uitpakken. “Dan zie je maar hoe dingen in elkaar kunnen vallen”, aldus de oud-voetballer bij RTV Rijnmond. “Het pakte ontzettend goed uit, maar Linssen is geen echte nummer negen." Van Hooijdonk is van mening dat Advcoaat Bozeník iets meer in bescherming had moeten nemen. "Van Bozenik ben ik vanaf het eerste uur geen fan geweest, maar ik vind wel dat Dick Advocaat iets te veel laat merken dat hij ook geen fan van hem is. Dat is nergens voor nodig.”

Een van de spelers die de afgelopen transferperiode door Feyenoord werd aangetrokken is João Teixeira. De aanvallende middenvelder maakt tot dusver een uitstekende indruk in De Kuip. “Ik vind dat hij een geweldige indruk maakt. Alles wat hij doet, doet hij met een idee. En op de juiste snelheid. Je ziet ook dat de beste spelers elkaar opzoeken. Dit is een goede voetballer”, aldus Van Hooijdonk, die Feyenoord mede door de Portugees goed vindt spelen. “Ik vind dat Feyenoord verder is dan Ajax. Het zit goed in elkaar. Zeker met spelers in topvorm, zoals Teixeira en Berghuis.”