Van de Beek staat open voor opmerkelijke positiewissel bij Manchester United

Donny van de Beek heeft geen bezwaar tegen een rol als linksbuiten bij Manchester United. De van Ajax overgekomen zomeraanwinst heeft weliswaar een voorkeur voor de positie van centrale of aanvallende middenvelder, maar is volgens de Manchester Evening News bereid om 'overal te spelen waar Ole Gunnar Solskjaer hem nodig heeft'. Begin deze maand hintte Solskjaer al naar een rol op de flanken voor zijn pupil.

De krant houdt er vanwege 'de mindere vorm van Paul Pogba' rekening mee dat Van de Beek zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Newcastle United zijn eerste basisplaats in de Premier League kan krijgen. Terwijl zijn concurrent uit vorm is, maakte Van de Beek woensdagavond nog een doelpunt voor het Nederlands elftal tegen Italië (1-1) in Bergamo. In de afgelopen twee competitieduels koos Solskjaer voor een 4-2-3-1-systeem met Nemanja Matic en Pogba als controleurs en met Mason Greenwood, Bruno Fernandes en Marcus Rashford in de linie daarvoor.

Veranderingen in de opstelling zijn echter goed denkbaar na de pijnlijke 1-6 nederlaag van Manchester United tegen Tottenham Hotspur, vlak voor de interlandperiode. Zo bestaat de kans dat linksback Luke Shaw wordt afgelost door Alex Telles, die op de slotdag van de transfermarkt overkwam van FC Porto. De aankoop van minstens vijftien miljoen euro is fit, maar voegde zich donderdag pas bij de spelersgroep van zijn nieuwe club. Shaw verkeert in mindere vorm, waardoor een basisplek voor Telles op St James Park tot de mogelijkheden behoort.

Volgens de Manchester Evening News denkt Solskjaer eraan om Van de Beek als verkapte linksbuiten op te stellen. Telles zou de gehele linkerflank kunnen bestrijken en er daarmee voor kunnen zorgen dat Van de Beek een vrijere rol heeft. Begin deze maand gaf Solskjaer toe dat hij Van de Beek op de flank ziet spelen. "Hij is niet eenzelfde type als Daniel James of Marcus Rashford op links, maar als hij naar binnen kan trekken en de ruimte kan vinden... Waarom niet? Hij kan op heel veel verschillende posities op de voeten. Hij doet me soms aan mezelf denken: rechts, links, centrumspits, nummer 10: Donny is een speler die een trainer altijd in zijn selectie wil hebben."