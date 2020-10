The Sun: Donny van de Beek krijgt de Cristiano Ronaldo-behandeling

Manchester United heeft een speciaal trainingsprogramma opgesteld voor Donny van de Beek, zo schrijft The Sun woensdagavond. De club is weliswaar 'onder de indruk' van de fitheid van de middenvelder, maar zou graag zien dat hij fysiek wat sterker wordt. Het trainingsprogramma is erop gericht om Van de Beek 'op de juiste plekken' spiermassa te laten opbouwen, zodat hij beter bestand is tegen 'het fysieke spel van de Premier League'.

De van Ajax overgekomen Van de Beek is 1 meter 85 en heeft een gewicht van ongeveer 74 kilo. Manchester United is van mening dat hij wel wat kilo's mag aankomen in spiermassa. De 23-jarige international van Oranje kan zich dus 'verheugen op pull-ups, borstoefeningen en het oefenen met gewichten', aldus de krant. Het trainingsprogramma van Van de Beek wordt vergeleken met de behandeling die spelers als Bruno Fernandes, Jesse Lingard en Cristiano Ronaldo kregen bij de club.

Fernandes maakte in januari de overstap van Sporting Portugal en werd door trainer Ole Gunnar Solskjaer meteen het krachthonk in gestuurd. Ronaldo was bij zijn komst in 2003 ook zeker niet zo gespierd als hij later in zijn carrière werd. De Portugees kwam als verlegen en tengere tiener naar Manchester en vroeg Mick Clegg, nog steeds werkzaam als fysiektrainer op Old Trafford, om hulp om extra spiermassa op te bouwen. Lingard kwam dit jaar ruim een klo aan in spiermassa met borstoefeningen en pull-ups.

Manchester United heeft er vertrouwen in dat Van de Beek zich kan ontwikkelen op fysiek vlak. Hij wordt gezien als 'een van de hardst werkende spelers' en zijn 'fantastische houding' zou intern worden vergeleken met die van David Beckham in diens tijd bij the Red Devils. Van de Beek begon in alle drie de Premier League-wedstrijden dit seizoen op de bank; in twee EFL Cup-wedstrijden kreeg hij een basisplek van Solskjaer. Door de schorsing van Marten de Roon ligt woensdagavond een basisplaats bij Oranje in het verschiet in de Nations League-wedstrijd tegen Italië.