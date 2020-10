Dick Advocaat wacht af: ‘Als de enkel niet goed is, moet er een schroef in’

Veel spelers van Feyenoord zwermden in de afgelopen week uit voor interlandvoetbal, waaronder Róbert Bozeník. De Slowaak kan echter niet bepaald terugkijken op een geslaagde interlandperiode, daar hij in de wedstrijd tegen Israël een mogelijk zware enkelblessure opliep. Bozeník is inmiddels terug in Rotterdam en zijn trainer Dick Advocaat moet afwachten hoe lang de aanvaller er precies uit zal liggen.

De oefenmeester laat vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in de aanloop naar de derby tegen Sparta Rotterdam weten dat Bozeník maandag nader onderzocht zal worden in het ziekenhuis: “We weten dan pas meer. Hij heeft er veel last van. Als de enkel niet in orde is, zo is me al verteld, moet er een schroef in. Ik weet niet exact wat er aan de hand is, maandag zullen we worden geïnformeerd. Ik heb ook geen idee hoe lang hij er exact uit is, maar dat zal wel een tijdje zijn”, tekent De Telegraaf op uit de mond van Advocaat.

Met de net weer herstelde Nicolai Jörgensen als twijfelgeval voor het treffen met Sparta, kiest de trainer waarschijnlijk voor Bryan Linssen als gelegenheidsspits. Advocaat maakt zich echter geen zorgen over de komende weken: “Ook omdat Luis Sinisterra op het punt staat terug te keren. Hij traint als driekwart van de trainingen mee met de groep en het zal niet lang meer duren voordat hij terug is. Dat biedt weer meer mogelijkheden en houdt de concurrentie in de groep groot”, gaat hij verder.

Ondanks zijn commentaar tijdens de transferperiode moet Advocaat toegeven uiteindelijk toch tevreden te zijn over de selectie die hij tot zijn beschikking heeft: “Ja, joh. Het is ook een beetje een spel van mij en het bestuur en Frank (Arnesen, de technisch directeur, red.). Ik probeer gewoon spelers erbij te krijgen. Ik wist zelf ook wel dat het niet mogelijk was om er nog wat extra’s bij te halen.” In dat licht moeten ook zijn opmerkingen over Joshua Zirkzee worden gezien: “Nee, ik wist voor mij zelf dat het niet mogelijk was. Er is ook niet over gesproken verder. Je probeert wel eens wat als trainer, maar als de financiën er niet zijn, houdt alles op.”

De ervaren trainer is ervan overtuigd dat hij nu een selectie tot zijn beschikking heeft die goed genoeg is om ‘zo lang mogelijk’ mee te doen om de landstitel: “Het zal ook afhangen van wat er in januari gebeurt op de transfermarkt en of je wel of niet wordt geconfronteerd met blessures. Het is nu half oktober en ik vind dat we een aardige ploeg hebben.”