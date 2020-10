‘Respectvol Real Madrid gaat clausule van 75 miljoen euro niet lichten’

Erling Braut Haaland trekt met zijn doelpunten de aandacht van de complete Europese elite en dat is voor Real Madrid niet anders. Marca meldt dat de Koninklijke momenteel de beste papieren voor de komst van de spits van Borussia Dortmund in handen zou hebben. De regerend kampioen van Spanje zou hem zelfs zien als de enige speler die in de toekomst Kylian Mbappé kan overschaduwen.

De interesse van Real Madrid in de twintigjarige Haaland is niet nieuw. De Spanjaarden hadden hem al op de korrel voordat hij Molde FK inruilde voor Red Bull Salzburg en nogmaals toen hij de Oostenrijkse club verliet voor Dortmund. De beleidsbepalers in het Santiago Bernabéu hadden echter niet verwacht dat de jonge Noor zich zo snel zou ontwikkelen als hij in Duitsland heeft gedaan en daarom werd er vorig jaar nog geen werk gemaakt van zijn komst.

Haaland wordt door trainer Zinédine Zidane en de beleidsbepalers van de club gezien als iemand die de komende jaren samen zou kunnen spelen met Karim Benzema en op termijn zijn opvolger kan worden. De spits zou bovendien de gedroomde komst van Mbappé niet in de weg staan, aangezien zij allebei een andere speelwijze hebben en complementair aan elkaar lijken.

Voor welk bedrag Haaland naar Madrid zou kunnen verhuizen blijft nog wel onduidelijk. Zaakwaarnemer Mino Raiola kwam met die Borussen een transferclausule van 75 miljoen euro overeen voor bepaalde clubs, maar Real Madrid zou volgens Marca uit respect voor Dortmund niet van plan zijn om van deze optie gebruik te maken. De twee clubs onderhouden een uitstekende relatie en Achraf Hakimi en Reinier gingen in de afgelopen jaren al op huurbasis van Madrid naar het Signal Iduna Park.

Als Real Madrid inderdaad werk wil maken van de komst van Haaland, lijkt het dus tot een akkoord te willen komen met Dortmund. De twee clubs staan in constant contact met elkaar en de Spanjaarden willen deze band ook in de komende jaren onderhouden. De zeventientienjarige Giovanni Reyna heeft namelijk inmiddels ook al de aandacht getrokken van Real Madrid en de Koninklijke hoopt op deze manier een streepje voor te hebben als het inderdaad van een transferstrijd om de jonge Amerikaan komt.