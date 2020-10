‘Enfant terrible’ maakt tongen los: ‘Dat betekent dat je interessant bent’

Noa Lang heeft Ajax achter zich gelaten voor een avontuur in België. Club Brugge huurt de 21-jarige buitenspeler met een verplichte optie tot koop, waardoor hij voor langere tijd in de Belgische Pro League te bewonderen zal zijn. In gesprek met Het Nieuwsblad wordt Lang geconfronteerd met zijn imago als 'enfant terrible' en 'jongen van de straat'. De aanvaller zegt dat hij inmiddels gewend is geraakt aan zijn imago in Nederland.

"Je mag me of je mag me niet. Ik ben zoals ik ben. Je merkt wel dat in Nederland het beeld over mij aan het veranderen is", zegt Lang. "Sommige mensen waarderen me zoals ik ben. Als je gewoon jezelf bent en je hebt een wat grote mond, dan moet je het wel laten zien. Ik denk dat ik op de goede weg was. Aan mij om de lijn door te trekken bij Brugge."

Club Brugge presenteert Noa Lang

Lang vindt het niet erg als mensen slecht over hem denken. "Weet je wat het is: als mensen zich zo druk om je maken, betekent het dat je interessant bent. Als ze niet over je praten, ben je waarschijnlijk niet interessant genoeg. Dus laat de mensen maar lekker doen. Ik ben geen meeloper en wil altijd mezelf zijn", aldus de buitenspeler, die ook verwijst naar zijn jeugdjaren.

"Toen ik als jeugdspeler Feyenoord voor Ajax verruilde, werd ik weleens lastiggevallen op de trein of in het stadion, of zo. Ik vond het gewoon grappig. De adrenaline die je daarvan krijgt, vind ik wel leuk", lacht Lang, die tijdens wedstrijden prima kan omgaan met vijandige fans. "Een vijandig stadion is voor mij geen probleem. Als voetballer leef je van zulke wedstrijden."