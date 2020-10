Ajax heeft ‘een briljant’ in huis: ‘Dat is niet normaal, op die leeftijd al’

Aad de Mos ziet dat Antony en Mohammed Kudus veel toevoegen bij Ajax. De oud-trainer constateert tegelijkertijd dat het spel van de Amsterdammers veel beter kan. Bij de talkshow van Voetbal International geeft De Mos aan dat de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool op 21 oktober veel duidelijkheid gaat geven over de stand van zaken bij Ajax. Ook ziet de analyticus binnenkort Kenneth Taylor wel debuteren bij Ajax 1.

"Liverpool, dat is een referentiewedstrijd. Een zeer interessante tegenstander die momenteel ook niet geweldig speelt. Als daar de puzzelstukjes in elkaar moeten vallen, dan moet dat gebeuren met Dusan Tadic centraal in de spits", begint De Mos zondagochtend. "Niet meer met Zakaria Labyad. Dat eigenwijze van Erik ten Hag moet hij achterwege laten."

Highlights oefenduel: Ajax - AZ | Rentree Klaassen, officieus debuut Klaiber

"De mensen en de journalisten die kijken, die weten van het verleden van Tadic in de grote wedstrijden. Je hoeft toch geen kenner te zijn om te zien dat dat de beste oplossing is?", aldus de analist, die blij is met de inbreng van Antony en Kudus. "Ze doen het verrassend goed. Ik vond Kudus tegen Vitesse (2-1 winst) zeer goed. Maar het hapert wel, want je komt weer met tien man tegen Vitesse. Je kan gelijkspelen of verliezen. Je wint maar met 0-1 van Sparta... Het houdt niet over."

De Mos ziet bij Ajax in ieder geval een toptalent rondlopen, namelijk de achttienjarige middenvelder Taylor. "Ik heb een paar wedstrijden negentig minuten intensief zitten kijken op de televisie (naar Jong Ajax, red.). Ajax heeft een briljant in huis, dat is ongelooflijk. Die Taylor is niet normaal, op die leeftijd al. Die gaat zeker zijn debuut maken. De strafschop tegen Go Ahead Eagles (0-3 winst, red.), maar ook andere dingen die hij perfect deed...", besluit De Mos.