‘Mario Götze had hier zeker goed gepast, maar hij had andere plannen’

PSV verrastte dinsdagavond vriend en vijand met het aantrekken van Mario Götze en de Eindhovenaren troefden daarmee een aantal, voornamelijk Duitse, concurrenten af. De naam van de spelmaker werd al genoemd bij Hertha BSC en het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en ook 1. FC Köln blijkt in de markt te zijn geweest voor Götze.

“We zijn op zoek geweest naar een nummer 10 en hebben daarbij ook aan Mario gedacht. Gedurende een transferperiode passeren veel spelers de revue. Het is een idee geweest”, vertelt technisch directeur Horst Heldt zaterdag in gesprek met Sport1.

Heldt zat in de afgelopen weken een aantal keer om de tafel met Reza Fazeli en Damir Smoljan, de oude en nieuwe zaakwaarnemer van Götze. “Mario was transfervrij en hij had zeker goed bij 1. FC Köln gepast. Hij had echter andere plannen. Wij wensen hem veel succes in Eindhoven”, toont hij zich echter een sportief verliezer.

Köln trok in de afgelopen transferperiode zeven miljoen euro uit om Ondrej Duda over te nemen van Hertha BSC en ook de van 1. FC Union Berlin overgenomen Sebastian Andersson is met een transfersom van 6,5 miljoen een grote aankoop. Die Geissböcke staan na drie speelronden met nul punten op de zestiende plaats in de Bundesliga.