Hakim Ziyech maakt veel indruk bij eerste wedstrijd in 41 dagen

Hakim Ziyech heeft vrijdagavond zijn rentree op het voetbalveld opgeluisterd met een assist. De aanvallende middenvelder maakte door een knieblessure nog niet zijn officiële debuut voor Chelsea, maar speelde vrijdag wel een half uur mee bij Marokko tegen Senegal. De Marokkanen wonnen de oefenwedstrijd met 3-1.

Bij Marokko begonnen voormalig Feyenoorder Sofyan Amrabat en Vitesse-middenvelder Oussama Tannane in de basis. Zij zagen hoe ploeggenoot Selim Amallah de score in de tiende minuut opende. De middenvelder van Fiorentina liep vanbinnen de zestien tegen een lage voorzet aan van Achraf Hakimi, die opgekomen was over de rechterflank: 1-0.

Hakim Ziyech krijgt ALLE credits na zijn prachtige assist op Youseff El Arabi! ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

Na zestig minuten spelen gunde bondscoach Vahid Halilhodzic een invalbeurt aan Ziyech, die sinds 29 augustus niet meer op het veld had gestaan. De ex-Ajacied was vanaf de nummer tienpositie direct belangrijk bij het tweede doelpunt van Marokko. Ziyech zette een dubbele een-twee op met Aymen Barkok, die met een steekbal Youssef En Nesyri vrij voor de keeper zette: 2-0. Het werd nog mooier voor Ziyech, want vier minuten voor tijd legde hij een vrije trap panklaar op het hoofd van Youseff El Arabi: 3-0. Senegal deed in de absolute slotfase nog wat terug via een penalty van Ismaila Sarr.