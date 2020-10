Wie worden het slachtoffer van het overvolle middenveld bij PSV?

PSV stuntte met de komst van Mario Götze, Adrian Fein en Marco van Ginkel op de laatste dag van de transfermarkt. Door de komst van het drietal, heeft Roger Schmidt nu de beschikking over maar liefst elf middenvelders voor vier posities in zijn 4-4-2. Voetbalzone bezocht de presentatie van Götze en Fein in het Philips Stadion en vroeg ze onder meer naar hun rol in Eindhoven.

