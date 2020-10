Klopp voegt vier dagen na 7-2 afgang wereldkampioen toe aan keepersgilde

Liverpool heeft Marcelo Pitaluga overgenomen van het Braziliaanse Fluminense, zo maakt de regerend landskampioen uit Engeland donderdag wereldkundig. Het is niet bekend welk bedrag the Reds neerleggen voor de pas zeventienjarige doelman uit Brazilië. Pitaluga sluit per direct aan bij de A-selectie van manager Jürgen Klopp, terwijl hij ook inzetbaar is voor de verschillende jeugdelftallen van Liverpool.

Pitaluga werd vorig jaar november in eigen land wereldkampioen met Brazilië Onder-17. Vervolgens zat hij bij Fluminense tweemaal op de bank tijdens wedstrijden in competitieverband. De Liverpool-aanwinst werkte bij de Braziliaanse topclub samen met onder meer Muriel Gustavo Becker, de broer van Alisson Becker, al enige tijd een vaste waarde onder de lat op Anfield. Laatstgenoemde keeper is vanwege een schouderblessure enkele weken uit de roulatie. Hij mist hierdoor onder meer het Champions League-duel met Ajax op 21 oktober. In het dramatisch verlopen duel met Aston Villa (7-2 nederlaag) nam Adrián zijn plaats in.

Welcome to the Reds, Marcelo Pitaluga ???? — Liverpool FC (@LFC) October 8, 2020

"Op het WK van vorig jaar zag ik hem voor het eerst in actie", verklaart keeperstrainer John Achterberg op de website van Liverpool. "Je kijkt dan naar alle keepers en houdt ook hun leeftijd in de gaten. Op het WK was hij een jaar jonger dan zijn ploeggenoten. Daarom hadden we al het idee dat het op een getalendeerde doelman ging. Bij Fluminense is hij door verschillende mensen van Liverpool bekeken. Daarna heb ik mijn bevindingen voorgelegd aan Jürgen Klopp en de rest van de trainersstaf."

"Het is nu zaak dat hij zich hier gaat ontwikkelen", vervolgt Achterberg zijn uitleg. "Hij is nog steeds erg jong en moet daarom nog helemaal geen druk voelen. Hij heeft nog een lange weg te gaan, waardoor we er alles aan doen om de druk bij hem weg te nemen. Marcelo moet zich eerst aanpassen, hier in Engeland is het voetbal nou eenmaal anders dan in Brazilië. Het is veel sneller en agressiever. Dat zijn allemaal zaken waar we rekening mee houden", aldus de Nederlandse keepersexpert.