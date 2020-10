Götze schept duidelijkheid over inzetbaarheid en noemt tijdspanne

Mario Götze is donderdagmiddag gepresenteerd bij PSV. De van Borussia Dortmund overgekomen ex-wereldkampioen geeft aan dat de aanwezigheid van trainer Roger Schmidt een belangrijke factor was in zijn keuze voor PSV. "Wat ik nu heb gezien, kan ik zeggen dat er een mooie cultuur bij deze club heerst", zegt de Duitser op de persconferentie.

"Ik wil gas geven en plezier hebben hier. Ik had al een paar weken, eigenlijk een paar maanden, contact met Roger. We hebben goede gesprekken gevoerd. Zijn filosofie, de competitie, het team... Er waren veel factoren waarom ik voor deze club heb gekozen. De trainer was een hele belangrijke factor in mijn keuze", zegt Götze over Schmidt, die sinds deze zomer eindverantwoordelijke is bij PSV.

PSV stunt met aantrekken van Mario Götze: 'Stijl Schmidt past bij mij'

Götze weet dat Schmidt hem graag centraal op het middenveld wil posteren. "Ik ben misschien wel een halve nummer tien", lacht de 28-jarige spelmaker, die aangeeft dat hij goed op die positie kan spelen in het offensieve systeem van de trainer. Götze is blij met de ambities van PSV. "Natuurlijk willen we veel wedstrijden winnen en de titel pakken."

De aanvallende middenvelder geeft aan dat hij graag ook weer in beeld komt bij de nationale ploeg van Duitsland. Hij heeft echter geen plannen voor de lange termijn. "We gaan nu voetballen en kijken hoe het gaat lopen." Götze benadrukt dat hij de liefde voor het spel niet heeft verloren de laatste tijd. "Als kind had ik al veel liefde voor voetbal. Ik heb alleen niet zoveel gespeeld vorig seizoen. Maar dat heeft geen invloed op mijn liefde voor het spelletje."

PSV deelt heerlijke beelden van aanwinsten Mario Götze, Marco van Ginkel en Adrian Fein! ?? Götze maakt kennis met onder anderen Toon Gerbrands. "Hoe lang ben je?!" ?? Posted by voetbalzone on Thursday, October 8, 2020

Götze geeft aan dat de 'rustigere omgeving' in Nederland slechts een bijkomend voordeel is. Hij wilde vooral graag aan voetballen toekomen. "Ik heb bij Dortmund en Bayern München gespeeld en ook bij de nationale ploeg. Ik heb geweldige momenten meegemaakt, in elke carrière heb je ups en downs. Ik kijk nu uit naar een nieuw hoofdstuk." Götze verwacht enkele weken nodig te hebben voor hij inzetbaar is. "Ik heb een goede basis en heb de medische keuring doorstaan, maar ik zal eerst een paar weken met de groep moeten trainen en moeten acclimatiseren."