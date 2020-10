‘Hij is de toekomst van Barcelona, want Messi zal daar niet eeuwig rondlopen’

Antoine Griezmann speelt onder Ronald Koeman vanaf de rechterkant bij Barcelona en naar verluidt is de Fransman daar niet erg gelukkig mee. De vorig jaar voor 120 miljoen euro van Atlético Madrid overgenomen Griezmann zou liever meer centraal spelen, zoals Lionel Messi dat doet bij de Catalanen. Olivier Giroud, ploeggenoot bij het nationale elftal van Frankrijk, snapt de onvrede bij zijn landgenoot, maar de spits van Chelsea heeft tevens begrip voor de keuzes van Koeman.

"Het is duidelijk dat Antoine niet de makkelijkste weg heeft gekozen toen hij bij een enorme club als Barcelona tekende", verklaart Giroud, in voorbereiding op de oefeninterland met Oekraïne van woensdagavond, in een interview met RMC Sport. "Dat was een enorme stap voorwaarts, dat kan toch niemand ontkennen? Dat kan ik heel erg goed begrijpen. Maar het is ook logisch dat er dan aanpassingsproblemen zijn, zeker als je gaat samenspelen met een grootheid als Lionel Messi en je ongeveer dezelfde positie bekleedt op het veld."

Giroud denkt dat Griezmann vooral veel geduld moet hebben bij Barcelona. "Het duurt misschien iets langer dan normaal, maar ik weet zeker dat hij daar gaat slagen", blijft de aanvaller van Chelsea optimistisch naar de toekomst kijken. "Ik maak me geen zorgen om Antoine, want kwaliteiten heeft hij voldoende. Het is echter zaak om de magische formule te ontdekken. Het is een enorme uitdaging, maar Antoine kan het allemaal aan. Hij is de toekomst van Barcelona, want Messi zal daar niet voor eeuwig rondlopen."

Didier Deschamps mengde zich dinsdag in de discussie over de positie van Griezmann bij Barcelona. "Ik weet zeker dat hij niet blij is met de huidige situatie bij Barcelona", zo liet de bondscoach van Frankrijk optekenen in de Franse media. "Ik spreek hem later nog wel hierover. Als hij er publiekelijk iets over zou zeggen, dan denk ik niet dat Koeman dat graag wil horen. Voor mij is het in ieder geval het beste als hij centraal speelt. Hij heeft niet de kwaliteiten van een vleugelspeler. Om de kwaliteiten van Griezmann optimaal te benutten, moet hij op zijn beste positie worden geposteerd."