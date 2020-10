Verbijstering om nieuwe nummer 9 van Barcelona: ‘Dit is beschamend’

Barcelona heeft de rugnummers voor dit seizoen definitief vastgelegd. De opvallendste keus volgens fans van Barcelona is de toewijzing van nummer negen aan Martin Braithwaite. De spits neemt het getal over van de naar Atlético Madrid vertrokken Luis Suárez. Op social media wordt er vol verbazing gereageerd op het nieuwe nummer van de spits, die eerst nummer 19 droeg.

"Van Laudrup, Stoichkov, Romário, Ronaldo, Kluivert, Eto'o, Ibrahimovic en Suárez naar... Braithwaite", zo schrijft een fan cynisch op Twitter. "Legende", grapt een ander over de Deen. "Dit is beschamend", stelt een supporter over de gang van zaken bij Barcelona. Enkele fans spreken hun steun uit en stellen dat Braithwaite nou eenmaal de enige spits in de selectie is. Lionel Messi draagt zoals gewoonlijk nummer 10, aanwinst Sergiño Dest gaat met 2 spelen en Frenkie de Jong speelt wederom met 21. Antoine Griezmann heeft rugnummer 7 toebedeeld gekregen.

Our 2020/21 first team squad numbers are set! ?????? pic.twitter.com/MeFcJPDyN8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2020

Didier Deschamps geeft op een persconferentie aan dat Griezmann mogelijk niet gelukkig is met zijn huidige rol bij Barcelona. Ronald Koeman gaf bij zijn aanstelling bij de topclub aan dat het logisch zou zijn dat de Fransman centraal in de spits zou spelen, maar vooralsnog moet Griezmann het doen met een positie aan de zijkant. Deschamps denkt dat de aanvaller ontevreden is bij Barcelona.

"Ik weet zeker dat hij niet blij is met de huidige situatie bij Barcelona", aldus de bondscoach van Frankrijk. "Ik spreek hem later nog wel hierover. Als hij er publiekelijk iets over zou zeggen, dan denk ik niet dat Koeman dat graag wil horen. Voor mij is het in ieder geval het beste als hij centraal speelt. Hij heeft niet de kwaliteiten van een vleugelspeler. Om de kwaliteiten van Griezmann optimaal te benutten, moet hij op zijn beste positie worden geposteerd."