Ajax moet bedrag van 45.000 euro overmaken naar Feyenoord

Feyenoord pikt een graantje mee van de transfer van Noa Lang van Ajax naar Club Brugge. De buitenspeler wordt in het restant van dit seizoen verhuurd, waarna een verplichte optie tot koop in werking treedt. Omdat Lang een deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord genoot, heeft die club recht op een solidariteitsbijdrage van 0,75 procent van de transfersom.

Als Lang inderdaad voor zes miljoen euro verkast, komt het aandeel van Feyenoord neer op 45.000 euro. De transfersom voor de aanvaller is door Voetbal International naar buiten gebracht; beide clubs deden geen uitlatingen over de hoogte van de verplichte koopoptie. Lang werd in 2005 door Feyenoord gescout en weggehaald uit de jeugdopleiding van het Rotterdamse RSV HION.

De jeugdinternational van Oranje speelde tot 2013 in de opleiding van Feyenoord. Hij was als kind echter openlijk aanhanger van Ajax en kreeg in 2013 een aanbod om over te stappen naar de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Hij besloot om naar Ajax te gaan en speelde uiteindelijk negen duels in de Eredivisie voor de recordkampioen.

In de slotdagen van de transfermarkt heeft Feyenood twee keer een financiële meevaller ontvangen. De club incasseerde ook een opleidingsvergoeding van vermoedelijk twee procent van de transfersom van Oussama Idrissi, die AZ inruilde voor Sevilla. Omdat het zou gaan om een bedrag van twaalf miljoen euro, kan Feyenoord circa 240.000 euro tegemoetzien.