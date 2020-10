Manchester United haalt Edinson Cavani naar de Premier League

Manchester United heeft Edinson Cavani binnen. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt heeft de Engelse topclub de Uruguayaanse spits weten in te lijven. Cavani zat zonder club sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain. The Red Devils melden maandagavond dat de aanwinst zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot aan het einde van het seizoen. In de verbintenis is een optie voor een extra jaar opgenomen.

“Manchester United is een van de grootste clubs ter wereld, dus ik vind het een grote eer om hier te mogen zijn”, reageert Cavani op de clubwebsite. De 33-jarige Urguayaan vertrok na afgelopen seizoen bij PSG en werd sindsdien gelinkt aan diverse clubs uit Europa. “Ik heb hard gewerkt tijdens mijn vrije tijd en ik kijk ernaar uit om deze geweldige club te mogen vertegenwoordigen.”

Cavani is de derde speler die Manchester United maandagavond heeft gepresenteerd. Alex Telles komt over van FC Porto en kost de Engelse club een transfersom van vijftien miljoen euro, een bedrag dat via bonussen met nog drie miljoen euro kan oplopen. United presenteerde vlak voor het sluiten van de transfermarkt ook Atalanta-talent Amad Traoré. Voor de achttienjarige aanvaller, die in januari aansluit bij de selectie van Ole Gunnar Solskjaer, betaalt de club 25 miljoen euro en 15 miljoen aan variabelen.

Manchester United was op de slotdag van de transfermarkt ook nog in de race voor Ousmane Dembélé. De Fransman van Barcelona wilde echter niet bij zijn huidige club vertrekken, waardoor Memphis Depay zijn gewenste overstap van Olympique Lyon naar het Camp Nou in het water zag vallen.