Transferperiode levert ijzersterk elftal nieuwelingen in de Eredivisie op

De transfermarkt is voor Nederlandse clubs na maanden van onderhandelen, discussiëren en hopen nu eindelijk officieel gesloten, dus is het tijd om de balans op te maken. Door de financiële gevolgen van de coronacrisis moeten alle clubs op de centjes letten, maar er zijn met name door Ajax en PSV toch stevige investeringen gedaan en ook andere ploegen hebben zich op creatieve wijze versterkt. De redactie van Voetbalzone heeft alle versterkingen onder de loep genomen en een elftal samengesteld van de spelers die op het eerste oog het meest veelbelovend zijn.

Door Thijs Verhaar

In ons team is het middenveld ongetwijfeld de sterkst bezette linie en zowel Ajax als PSV leveren twee kandidaten. De Eindhovenaren vaardigen ook een verdediger af, terwijl de defensie wordt gecompleteerd door huurlingen van AZ en Feyenoord. Voorin is ruimte voor een Ajacied en aanvallers van sc Heerenveen en VVV-Venlo, waarmee zes clubs vertegenwoordigd zijn. In de reserveploeg zijn bovendien spelers van negen verschillende teams opgenomen, dus bijna alle clubs hebben de afgelopen maanden minimaal één echte blikvanger in huis gehaald. In totaal zijn er in de Eredivisie zo'n 200 nieuwe spelers ingeschreven bij de KNVB. Zij zijn door onze redactie allemaal beoordeeld op hun prestaties in het verleden, hun potentieel en de verwachte invloed bij hun ploeg.

Zoals gezegd leveren bestaat ons viermansmiddenveld uit spelers van Ajax en PSV. Feyenoorder João Teixeira leek ook af te stevenen op een nominatie, maar hij moet voorrang verlenen aan Mario Götze. De Duitser verraste vriend en vijand door vlak voor het verstrijken van de transfertermijn te tekenen bij PSV. Natuurlijk heeft hij een rijk blessureverleden, maar hoe vaak zien we een wereldkampioen in de Eredivisie? Bovendien is hij nog altijd pas 28 jaar. Daarmee heeft hij de ideale leeftijd om zijn ploeg te dragen, zoals de bij Ajax teruggekeerde Davy Klaassen dat in Amsterdam zal doen. De oud-captain moet voor meer stabiliteit zorgen op het middenrif van Ajax, waar Ghanees international Kudus ook direct een basisplaats heeft veroverd. Het middenrif wordt gecompleteerd door PSV-aanwinst Ibrahim Sangaré, die Eindhoven verkoos boven een avontuur in de Premier League.

Kersverse PSV'er Mario Götze besliste in 2014 de WK-finale door de enige goal te scoren tegen Argentinië.

De fysiek ijzersterke Ivoriaan kwam in de slotweek van de transferperiode over van Toulouse en hij moet de nodige power toevoegen aan het elftal van Roger Schmidt, dat met linksback Philipp Max nog een absolute aanwinst mocht verwelkomen. De Duitser was in zijn eerste drie Eredivisie-duels al goed voor één goal en twee assists. Ook staat hij in verdedigend opzicht zijn mannetje, wat zeker ook verwacht mag worden van Bruno Martins Indi. De 34-voudig Nederlands international wordt door AZ gehuurd van Stoke City, waar hij de afgelopen jaren onomstreden was. Onze defensie wordt tot slot gecompleteerd door Uros Spajic, die door Feyenoord wordt gehuurd van Krasnodar. De Serviër speelt oerdegelijk en daar gaan de Rotterdammers, die helaas voor hen geen optie tot koop wisten te bedingen, dit seizoen nog veel plezier aan beleven.

De eerste doelman van ons samengestelde elftal is misschien enigszins verrassend PSV’er Yvon Mvogo. De voor twee seizoenen van RB Leipzig gehuurde sluitpost begint zich na een discutabele start met twee kolossale blunders echter meer en meer te ontpoppen als de betrouwbare, meevoetballend sterke keeper waar hij voor gehaald is. Op basis van die stijgende lijn en zijn potentieel komt de sluitpost toch net boven de eveneens deze zomer in de Eredivisie neergestreken doelmannen Erwin Mulder en Felix Riedwald in de pikorde. Laatstgenoemde is op de een na laatste dag van de transfermarkt opgepikt door FC Emmen en onze verwachtingen zijn hooggespannen dankzij zijn verleden als eerste doelman bij Werder Bremen en Leeds United.

Bruno Martins Indi moet dit seizoen stabiliteit geven aan de defensie van AZ. Hij keerde net als collega-international Ola John (RKC) op de laatste dag van de transfermarkt terug in de Eredivisie.

Waar er bij de keepers relatief weinig keuzemogelijkheden waren, hadden we in de voorhoede juist opties te over. Arjen Robben maakte bijvoorbeeld zijn rentree als profvoetballer bij FC Groningen, Eljero Elia komt FC Utrecht versterken en Fortuna Sittard haalde met Sebastian Polter ook een gelouterde aanvaller in huis. Zij moeten in ons elftal echter allebei voorrang verlenen aan de duurste Eredivisie-aanwinst van deze zomer: Antony. De twintigjarige Braziliaan werd voor minimaal 15,75 miljoen euro overgenomen door Ajax en is direct begonnen met het terugbetalen van het vertrouwen door al twee keer de winnende goal aan te tekenen voor de Amsterdammers. Ook zijn heerlijke dribbels en pure spelvreugde maken indruk, wat ook gezegd kan worden van onze linksbuiten Oliver Batista Meier. Hij wordt door Heerenveen gehuurd van Bayern München en laat zien waarom de Duitse grootmacht een toekomstig basisspeler in hem ziet. In Friese dienst was hij al goed voor één goal en twee assists en wij hebben sterk het vermoeden dat het daar niet bij gaat blijven.

In de spits gaat onze voorkeur ten slotte uit naar Georgios Giakoumakis. De Griekse spits tekende in zijn eerste wedstrijd voor VVV-Venlo direct een hattrick aan en heeft inmiddels ook zijn vierde treffer al in het netje liggen. Aan het einde van het seizoen zal hij misschien minder vaak gescoord hebben dan PSV-aanwinst Eran Zahavi, maar voor de Limburgers kan hij mogelijk wel het verschil maken tussen degradatie en lijfsbehoud. Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat Giakoumakis op basis van zijn verleden in de Griekse competitie bepaald geen reputatie van goalgetter heeft, maar hij profiteert ten volle van de extra ruimte die hij in de Eredivisie geboden krijgt. Voorlopig loopt hij één op één en als hij aan het einde van de rit tot vijftien treffers komt, is hij zijn transfersom van 200.000 euro in goud waard voor VVV, dat op de voorlaatste dag van de transfermarkt met Ante Coric nog een zeer interessante naam heeft mogen verwelkomen. Hij komt op huurbasis over van AS Roma en het gewezen toptalent kan voor de nodige aanvoer richting Giakoumakis gaan zorgen als hij zijn oude vorm weet te hervinden.

Zoals gezegd hadden we in de voorhoede ruim voldoende te kiezen, dus nemen we maar liefst vier aanvallers op in ons schaduwteam. De hierboven genoemde Zahavi geldt als aanvalsleider en krijgt de beloftevolle Kwasi Okyere Wriedt naast zich. De Ghanese spits is deze zomer door Willem II overgenomen van Bayern München II en schoot de afgelopen jaren op het Duitse vierde en derde niveau alles aan flarden met meer dan twintig goals per seizoen. In de voorbereiding liet hij al zien ook op Nederlandse grond eenvoudig te kunnen scoren. Zodra hij is hersteld van zijn voetblessure, zal het vermoedelijk niet lang duren voordat hij ook in de Eredivisie gaat knallen. Op de vleugels van ons samengestelde elftal staan Arjen Robben en Jesper Karlsson. Laatstgenoemde debuteerde afgelopen weekend met twee assists bij de Alkmaarders en als Robben volledig fit kan worden, is hij ook op zijn leeftijd nog een sensatie voor FC Groningen en de hele Eredivisie.

Ons middenveld telt met João Teixeira een debutant in de Eredivisie en twee oudgedienden: Marco van Ginkel en Vurnon Anita. Laatstgenoemde verbond zich deze zomer aan RKC Waalwijk en geldt als absoluut uithangbord van de Brabanders. De creatieve aanvallende middenvelder João Teixeira maakt op zijn beurt veel indruk met zijn frivole spel bij Feyenoord. Van Ginkel wordt door PSV gehuurd van Chelsea en is mits fit een van de beste middenvelders van de Eredivisie. Met zijn blessuregeschiedenis is dat echter geen zekerheidje, dus adviseren we ook te letten op Immanuel Pherai. De negentienjarige aanvallende middenvelder wordt door PEC Zwolle gehuurd van Borussia Dortmund, waar hij vorig seizoen al diverse keren op de reservebank mocht plaatsnemen en onder geen beding verkocht mocht worden. In de Eredivisie maakt de voormalig AZ-pupil nu zijn eerste minuten in het profvoetbal en de eerste voortekenen zijn zeer veelbelovend.

Achterin verwachten we ook het nodige van linksback Maximilian Wittek van Vitesse. De transfervrij aangetrokken Duitser miste tot nu toe geen minuut bij de Arnhemmers en maakt een prima indruk. De afgelopen drie jaar heeft de onvermoeibare kilometervreter zich al bewezen in de 2. Bundesliga, waar hij in 88 duels goed was voor vijf goals en dertien assists. Rechtsback Leeroy Owusu kan wat ons betreft ook een uitblinker worden als hij zijn goede moyenne vanuit de Keuken Kampioen Divisie mee kan nemen naar de Eredivisie. Hij speelt de komende drie jaar bij Willem II en zal zich daar zodra hij is hersteld van een blessure veelvuldig doen gelden aan de rechterflank. In ons samengestelde elftal staat hij naast Pawel Bochniewicz, die geldt als nieuwe leider in de defensie van sc Heerenveen. De boomlange Pool zet de lijnen uit bij de verrassende medekoploper van de Eredivisie en is in aanvallend opzicht ook levensgevaarlijk bij corners en vrije trappen.

Tot slot kiezen we als doelman van ons schaduwelftal voor Felix Wiedwald. De dertigjarige sluitpost zou met zijn Bundesliga- en Championship-ervaring direct van meerwaarde moeten zijn bij FC Emmen, waar hij de concurrentie aan moet gaan met routinier Dennis Telgenkamp. In totaal hebben we dus 22 namen geselecteerd waarvan wij verwachten dat ze dit seizoen een grote impact kunnen hebben op hun nieuwe clubs. Vanzelfsprekend is het ondanks onze research geen zekerheid dat ze inderdaad gaan schitteren, want voetbal blijft van enorm veel factoren afhankelijk. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een van onze suggesties een vormdip of een blessure krijgt, dat de bij FC Utrecht aangesloten Mimoun Mahi het ouderwets op zijn heupen krijgt of dat Mats Seuntjens Fortuna Sittard eigenhandig naar de veilige haven gaat leiden. Voetbal blijft onvoorspelbaar en stiekem is dat misschien wel juist wat onze Eredivisie zo mooi maakt. Van wie verwacht jij het meest en wie gaat volgens jou juist keihard door de mand vallen? Laat het weten in de reacties!