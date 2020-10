Ajax verdient over een jaar miljoenen aan transfer Noa Lang

Noa Lang maakt per direct de overstap van Ajax naar Club Brugge. De 21-jarige buitenspeler vertrekt op huurbasis naar de Belgische topclub. Lang zal niet meer terugkeren in de Johan Cruijff ArenA; Club Brugge heeft een verplichte optie tot koop op de Nederlands jeugdinternational. Volgens Voetbal International betaalt de Belgische club volgend jaar een transfersom van zes miljoen euro. Lang zal na dit seizoen een contract tekenen tot medio 2024.

Lang maakte in 2013 de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar die van Ajax. De talentvolle buitenspeler ontwikkelde zich sterk op De Toekomst en klopte nadrukkelijk op de deur van de hoofdmacht. Hij kreeg meerdere kansen van hoofdtrainer Erik ten Hag, maar tot een grote doorbraak kwam het niet. Lang werd de tweede seizoenshelft van de vorige jaargang verhuurd aan FC Twente; door de uitbraak van het coronavirus kwam hij niet verder dan zeven optredens voor de Tukkers.

In de voorbereiding op het huidige seizoen maakte Lang een goede indruk. Mede door stevige concurrentie op de flanken had hij in Amsterdam geen uitzicht op speeltijd. Dit seizoen kwam hij in de Eredivisie niet verder dan een invalbeurt van zeven minuten. Lang treft met aanvoerder Ruud Vormer een landgenoot in de selectie van trainer Philippe Clement. Lang zal dit seizoen actief zijn in de Champions League met zijn nieuwe club. Club Brugge is in de groepsfase van het miljardenbal gekoppeld aan Zenit Sint-Petersburg, Borussia Dortmund en Lazio.

"21 jaar lang 1 droom: Ajax 1", reageert Lang op Instagram op zijn vertrek bij Ajax. "Trots dat het is me gelukt, maar niet tevreden omdat er meer succes in zat. Genoten van alle jaren bij de club die ik sinds klein lief heb en wil alle mensen binnen Ajax en de fans bedanken voor alle momenten. Nu is het tijd om te kiezen voor mijn eigen ontwikkeling, maar ik zal jullie nooit vergeten."