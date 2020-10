Frenkie de Jong staat voor een zware storm: ‘Het was opeens zijn vijand’

De hosanna-stemming over Frenkie de Jong is na de puntendeling tussen Barcelona en Sevilla (1-1) van zondagavond behoorlijk omgeslagen. Na de overwinningen op Villarreal (4-0) en Celta de Vigo (0-3) in LaLiga werd de middenvelder annex Oranje-international onder de nodige complimenten bedolven en wees men erop dat het 4-2-3-1-systeem van Ronald Koeman eindelijk ervoor zou zorgen dat De Jong zijn torenhoge prijskaartje zou gaan waarmaken. De ex-speler van Ajax haalde zondagavond echter niet zijn niveau en het is opvallend dat veel media hun deceptie over de verrichtingen van de Nederlander ook meenemen in het wedstrijdverslag voor de maandageditie.

Mundo Deportivo neemt geen blad voor de mond. “De slechtste wedstrijd van De Jong dit seizoen”, benadrukt journalist Roger Torelló na, hoe dan ook, pas de derde wedstrijd van de Nederlander in deze voetbaljaargang. “De Jong verloor enkele keren de bal op het middenveld en zag er voorafgaand aan de openingstreffer van Luuk de Jong niet goed uit. Hij veroorzaakte zelfs bijna een strafschop na een botsing met zijn landgenoot.” Busquets ‘deed zijn werk’, concludeerde de journalist van de Catalaanse sportkrant. “Maar hij ondervond meer problemen dan normaal.”

Sport zag een ietwat tegenvallende versie van De Jong en deelde de middenvelder een zes uit. “Zijn noodzakelijke rol in dit elftal kwam er tegen Sevilla maar half uit. Hij faalde bij enkele cruciale passes. Het succes van dit systeem hangt af van de creativiteit van De Jong.” Over Sergio Busquets was de sportkrant meer te spreken: de Spanjaard kreeg een zeven als cijfer. “Hij was de defensieve pilaar op het middenveld en gaf alles op het veld. Hij dook zelfs op rondom het strafschopgebied van Sevilla en was de noodzakelijke dolk om de aanvalspogingen van Sevilla in één keer af te weren.”

Marca vond de complimentenregen van de media in Spanje jegens De Jong in de voorbije weken maar overdreven en dat was na zondag logischerwijs niet anders. “De Jong slaagt er maar niet in om een stap vooruit te zetten”, concludeerde de meest verkochte sportkrant van Spanje. “De Nederlander werd net als in de twee voorgaande wedstrijden weer ietwat in verlegenheid gebracht. Hij verloor diverse keren de bal. Er wordt nog altijd meer van De Jong verwacht. Hij blijft dit doen, hij blijft op dit niveau steken”, benadrukte Mari Carmen Torres in haar relaas, waar verder ook Busquets ter sprake kwam. “Hij zag er vermoeider uit dan in de voorgaande duels. Hij stond altijd klaar, maar was tegelijkertijd onnauwkeurig. Drie duels snel achter elkaar is wellicht iets te veel van het goede.”

De andere grote sportkrant uit Madrid, AS, was niet veel lovender over De Jong. “Een slechte wedstrijd van de Nederlander. Hij werd in het merendeel van de wedstrijd overlopen door zijn tegenstander(s). Op geen enkel moment maakte hij de indruk dat hij zich op zijn gemak voelde en ook slaagde hij er niet in om zijn potentieel en talent te benutten om de linies te doorbreken. Desalniettemin scoorde hij bijna na een goede actie van Busquets.” De Spanjaard scoorde ook geen punten. “Zeer wisselvallig. Hij verloor de bal op gevaarlijke plekken en had maar weinig oplossingen op het middenveld.”

“De Jong zat vast”, valt bij ElDesmarque, dat de Nederlander een vijf gaf, te lezen. “Sevilla slaagde erin om de Nederlander een halt toe te roepen op het middenveld. Hij ging een paar keer de fout in toen hij niet eens onder druk werd gezet en hij maakte een stroperigere indruk dan, bijvoorbeeld, in de wedstrijd tegen Celta de Vigo.” Busquets kreeg op zijn beurt een zes. “Op een avond waarin De Jong, de toekomst van Barcelona, niet zijn beste niveau haalde, nam Busi het elftal op sleeptouw. Hij weerstond de druk, verdeelde het spel en leverde een bijdrage aan enkele aanvallende acties.”

El Periódico strooit maandag met onvoldoendes: alleen Ronald Araujo (acht), Gerard Piqué (zes) en Philippe Coutinho (zeven) ontsprongen de dans. De Jong kreeg een vier, net als Ansu Fati, Antoine Griezmann en Sergi Roberto, en daar werd in het wedstrijdverslag van het dagblad zelfs aandacht aan geschonken. “Er was geen tijd om te relaxen. Maar ook niet om fouten te maken. Dat deden De Jong en Busquets echter wel. Onvergeeflijke fouten in de opbouw van het spel. Geen verhelderende wedstrijd van de ex-speler van Ajax, alsof de bal opeens zijn vijand was. Iets wat een voetballer van zijn kaliber niet mag overkomen, afgezien van het feit dat hij de defensie van Barcelona daarmee in de steek liet.”

Kwaliteitskrant El Pais heeft ook zo zijn bedenkingen na ‘het stalen gelijkspel’ van Barcelona. “Het team van Koeman had moeite om Messi te bereiken, Ansu Fati kwam ook weinig in het spel voor en Griezmann deed weinig met de mogelijkheden die hij kreeg. De zwakte van Barcelona lag echter meer op het middenveld dan op andere gebieden. De twee controleurs, De Jong en Busquets, oogden poreus. Het systeem lijkt te zijn ontworpen om De Jong meer op voorgrond te kunnen laten treden, maar de Nederlander lijkt geen eenheid met Busquets te kunnen vormen en grossierde zelfs in balverlies. Dat zorgde ervoor dat Coutinho en Messi tegen Sevilla meer naar achteren moesten spelen.”