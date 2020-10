‘Zidane wil meest begeerde middenvelder van Europa naar Real halen’

De kans dat Houssem Aouar nog heel lang voor Olympique Lyon uitkomt lijkt niet heel groot te zijn. L'Équipe meldt namelijk dat Real Madrid nadrukkelijk in de markt is voor de aanvallende middenvelder. Trainer Zinédine Zidane zou onlangs hebben gesproken met het management van Aouar over een mogelijke transfer richting de Koninklijke. Aouar zou in het ideale geval in de zomer van 2021 aansluiten bij Real.

Real kan het zich op financieel gebied momenteel niet veroorloven om tientallen miljoen euro's neer te leggen voor Aouar, waardoor het plan is geopperd om de spelmaker van les Gones volgend jaar naar Madrid te halen. Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas meldde onlangs dat de transfersom van Aouar op zestig miljoen euro ligt. Arsenal heeft eveneens interesse in de talentvolle middenvelder, maar ook the Gunners zien de hoge vraagprijs als een behoorlijk struikelblok.

De beleidsbepalers van Real hopen dat de goede relatie met Aulas er op termijn voor zorgt dat de vraagprijs voor Aouar naar beneden wordt gebracht, voegt L'Équipe daaraan toe. De Spaanse grootmacht overweegt om eventueel een huurdeal met een verplichte koopoptie af te sluiten met Olympique Lyon. Zidane raakte vorig seizoen definitief overtuigd van de kwaliteiten van Aouar, die schitterde in de Champions League-duels met Juventus, Manchester City en Bayern München.

Paris Saint-Germain zou Aouar ook volgen, maar voorzitter en eigenaar Nasser Al-Khelaifi ziet het aantrekken van de middenvelder naar verluidt niet als topprioriteit. Juventus lijkt ook interesse te hebben in de ploeggenoot van Memphis Depay, al is het niet waarschijnlijk dat er op korte termijn een miljoenenbod komt uit Turijn. De huidige verbintenis van Aouar in Lyon loopt nog bijna drie jaar door.