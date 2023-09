Diepe crisis bij Lyon: club loopt blauwtje bij voormalig Chelsea-manager

Donderdag, 7 september 2023 om 13:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:52

Graham Potter wordt niet de nieuwe trainer van Olympique Lyon, zo weet Fabrizio Romano te melden. L'Équipe schreef woensdag dat de voormalig manager van Chelsea de topkandidaat was om aan de slag te gaan bij de hekkensluiter van de Ligue 1, maar volgens de Italiaanse transferjournalist acht Potter het moment niet geschikt om in te stappen.

Zelden was er de laatste jaren zo'n diepe crisis als nu bij Lyon. La Reine wist in de eerste vier competitieduels slechts één punt bij elkaar te sprokkelen en staat op doelsaldo onderaan. In de voorbereiding wist de ploeg, op het duel met De Treffers (2-1 winst) na, zelfs geen enkel doelpunt te produceren. Het heeft ertoe geleid dat de druk op Laurent Blanc flink is toegenomen.

Lyon's fans were LIVID with the team following their 4-1 defeat to PSG!



This is unprecedented! ???? pic.twitter.com/dixA9TwRPE — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 4, 2023

De Fransman nam vorig najaar het stokje over van de ontslagen Peter Bosz, maar wist het seizoen niet hoger te eindigen dan de zevende eindnotering. Gevolg: Lyon komt voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uit in Europa. Tot overmaat van ramp zag Blanc deze zomer ook nog een groot aantal spelers vertrekken en moet hij het doen met een flink uitgedunde selectie.

Onder meer Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Castello Lukeba (RB Leipzig), Houssem Aouar (AS Roma), Moussa Dembélé (Al-Ettifaq) en Romain Faivre (Bournemouth FC) vertrokken. Lyon heeft al een enige tijd problemen om de begroting rond te krijgen en kon om die reden geen waardige vervangers halen. Trainers staan dan ook niet te springen om het stokje over te nemen van de geplaagde Blanc.

L'Équipe meldde eerder al dat de positie van Blanc zwaar onder druk zou komen te staan bij een nederlaag tegen Paris Saint-Germain. Nu de ploeg afgelopen weekend kansloos met 4-1 verloor wordt achter de schermen aan zijn opvolging gewerkt. Potter werd al snel naar voren geschoven als ideale kandidaat en reisde ook af naar Lyon om gesprekken te voeren met de clubleiding, maar ziet toch af van de klus.

De 48-jarige Engelsman, die in april van dit jaar werd ontslagen als manager van Chelsea, vindt het niet het juiste moment om aan een nieuw avontuur te beginnen. Potter zette zichzelf tussen 2019 en 2022 op de kaart als manager van Brighton & Hove Albion. Het leverde hem in september vorig jaar een transfer naar Chelsea op, maar ondanks enkele grote investeringen bleven de resultaten uit. Na 207 dagen werd hij ontslagen.