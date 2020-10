Ontketende Van Hooijdonk produceert hattrick tegen armzalig Jong Ajax

NAC Breda heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond verstevigd. De Parel van het Zuiden was op eigen veld met maar liefst 4-0 te sterk voor het zeer zwak spelende Jong Ajax. Sydney van Hooijdonk was de absolute held aan de kant van NAC, want de aanvalsleider tekende voor een hattrick in het Rat Verlegh Stadion. De topschutter maakte tot dusver zeven doelpunten en staat daarmee samen met Excelsior-spits Elías Már Ómarsson bovenaan in de topscorerslijst. In de andere wedstrijd die om 21.00 uur begon zorgden Jong AZ en MVV Maastricht voor een doelpuntenfestijn: 3-3.

NAC Breda - Jong Ajax 4-0

Jong Ajax maakte vooral in de eerste helft een zeer povere indruk. NAC profiteerde daar optimaal van, met een hoofdrol voor Van Hooijdonk. De pas twintigjarige spits mocht al na acht minuten aanleggen voor een strafschop en hij faalde vervolgens niet vanaf elf meter. Na ruim een halfuur spelen in Breda verdubbelde Van Hooijdonk al koppend de voorsprong. De afgemeten voorzet vanaf de zijkant kwam van Mashart op El Allouchi. Opvallend was dat Jong Ajax voor rust geen enkele keer op doel schoot, wat met name op de sociale media voor veel verbazing zorgde. Tussen de 74ste en 77ste minuut stelde NAC orde op zaken. Van Hooijdonk maakte zijn hattrick compleet en collega-aanvaller Nick Venema schoof de bal enkele minuten later beheerst in de korte hoek langs doelman Dominik Kotarski. Jong Ajax, met onder meer basisplaatsen voor Naci Ünüvar, Brian Brobbey en Giovanni, droop na het laatste fluitsignaal hevig teleurgesteld af. NAC staat op achttien punten uit de eerste zes duels.

Jong AZ - MVV Maastricht 3-3

De Alkmaarse beloftenploeg zag een 2-0 en 3-1 voorsprong in rook opgaan tegen MVV. De beginfase verliep nog wel uitstekend voor de gastheren, met treffers in de elfde en vijftiende minuut van Mohamed Taabouni. In beide gevallen was de uitblinkende Thijs Oosting de aangever. Het dramatisch begonnen MVV rechtte de rug en tekende halverwege de eerste helft voor de aansluitingstreffer. Joeri Schroijen was het eindstation van een vlot uitgevoerde counter van de Limburgers. Oosting, vóór rust goed voor twee assists, vergrootte de marge van Jong AZ in de 63ste minuut. Ditmaal was het voorbereidende werk juist van Taabouni. In de laatste twintig minuten ging het alsnog helemaal mis voor jonge AZ'ers. Thibaut van Acker kopte in de 69ste minuut raak uit een vrije trap en slechts drie minuten later trok Jerome Deom de stand gelijk met een harde knal. Linksback Maxim Gullit leek kort voor tijd uit te vallen met een zware blessure, maar het bleek slechts om kramp te gaan.