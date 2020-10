Sergiño Dest wil voorbeeld achterna: ‘Zij speelden nog met hem samen’

Sergiño Dest rondde eerder deze week zijn transfer van Ajax naar Barcelona af en de rechtsback stond vrijdagmiddag voor het eerst als speler van de Catalaanse grootmacht de pers te woord. De jongeling kijkt onder meer uit naar de samenwerking met Lionel Messi en hoopt van de Argentijn ook te kunnen horen hoe het was om met zijn grote voorbeeld Dani Alves samen te spelen.

“Ik wil inderdaad zoals hij worden. Ik heb veel video’s van hem gekeken waar ik veel van geleerd heb en er zijn hier ook spelers die me kunnen adviseren omdat ze met hem hebben samengespeeld, zoals Messi. Ik wil net zoals Alves spelen”, vertelde Dest. Alves stond tussen 2008 en 2016 onder contract in het Camp Nou en kende met de winst van onder meer zes landstitels en driemaal de Champions League een bijzonder succesvolle periode als speler van Barcelona.

Dest hoopt eenzelfde rol te kunnen vervullen: “Ik denk dat een positie aan de zijkant het beste voor mij is en ik hoop dat ik daar kan blijven spelen. Ik wil naar voren en naar achteren rennen en als ik meer moet trainen om dat te kunnen doen, zal ik dat ook doen”, vervolgt hij zijn verhaal. Om een basisplaats te kunnen veroveren zal hij de concurrentie aan moeten gaan met Sergi Roberto en Dest spreekt vol respect over de Spanjaard: “Hij is een geweldige speler, met veel kwaliteiten en wat ik me het meest van hem herinner is dat hij het laatste doelpunt tegen Paris Saint-Germain heeft gemaakt in de Champions League (tijdens de fameuze Remontada in 2017, red.). Ik hoop dat iedereen mij wil helpen om zo ver mogelijk te komen.”

Naast Barcelona was ook Bayern München nadrukkelijk in de markt voor Dest. De negentienjarige vleugelverdediger koos er uiteindelijk echter voor om de interesse van der Rekordmeister naast zich neer te leggen: “Bayern is een geweldige club, maar ik heb mijn hart gevolgd en daarom heb ik voor Barcelona getekend.” In Barcelona gaat hij bovendien samenwerken met Ronald Koeman, al lijkt dat niet de definitieve doorslag te hebben gegeven: “Wat de omstandigheden ook zijn, Barcelona heeft zoveel geschiedenis dat ik heb hier altijd heb willen spelen. We hebben nu twee wedstrijden gewonnen en we zijn goed op weg. Het is belangrijk dat Koeman hier zit omdat hij Nederlands is, maar iedereen heeft me met open armen ontvangen.”

Barcelona won zijn eerste twee wedstrijden van het LaLiga-seizoen van Villarreal en Celta de Vigo en zondagavond staat de volgende kraker tegen Sevilla op het programma. Het is nog niet duidelijk of Dest dan al van de partij zal zijn, al hoopt hij zelf natuurlijk van wel: “Het zou geweldig zijn als ik aankomende zondag kan spelen, ik hoop zo snel mogelijk te kunnen beginnen.”