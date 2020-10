UEFA maakt allereerste Trainer van het Jaar bekend tijdens ceremonie

Hansi Flick is donderdagmiddag uitgeroepen tot de beste trainer van Europa in het afgelopen seizoen. De succescoach van Bayern München bleef concurrenten Jürgen Klopp (Liverpool) en Julian Nagelsmann (RB Leipzig) voor in de verkiezing, zo maakte de UEFA donderdag bekend tijdens de ceremonie rond de loting voor het nieuwe seizoen in de Champions League. Flick is met zijn benoeming tot UEFA Men's Coach of the Year de eerste winnaar van de nieuwe award van de Europese voetbalbond.

Het tijdperk van Flick als trainer van Bayern is tot dusver een ongekend succes gebleken. In november 2019 promoveerde hij van assistent tot hoofdtrainer, zij het op interim-basis, na het ontslag van Niko Kovac. Op dat moment stond Bayern op de vierde plaats in de Bundesliga. Onder leiding van Flick verbeterden de resultaten aanzienlijk: mede door een reeks van twintig opeenvolgende overwinningen legde Bayern beslag op de treble. In de afgelopen 106 dagen won hij liefst 5 prijzen met Bayern.

Ook Klopp kende in 2019/20 een onvergetelijk seizoen. De oefenmeester leidde Liverpool naar de eerste landstitel sinds 1990; het verschil met nummer twee Manchester City was uiteindelijk achttien punten. Aan het begin van het seizoen won Liverpool bovendien de UEFA Super Cup en de wereldbeker voor clubteams, maar de overige toernooien verliepen teleurstellend. Zo werden the Reds al in de zestiende finales uitgeschakeld in de Champions League door Atlético Madrid.

Nagelsmann maakte van RB Leipzig de grote verrassing van het afgelopen seizoen. Hij werd met zijn 33 jaar de jongste trainer ooit in de knock-outfase van de Champions League; zijn team strandde in de halve finale. Eerder maakte de UEFA al bekend dat plekken vier tot en met tien in de verkiezing werden ingenomen door Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Julen Lopetegui (Sevilla), Rudi Garcia (Olympique Lyon), Zinédine Zidane (Real Madrid), Josep Guardiola (Manchester City) en Antonio Conte (Internazionale). Voor de award is gestemd door een jury die bestaat uit de clubtrainers van het afgelopen seizoen in de Champions League (32) en de Europa League (48), alsmede 55 sportjournalisten uit Europa.