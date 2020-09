Neymar ontloopt nieuwe sanctie; onduidelijkheid over incident met Sakai

Neymar en Álvaro González krijgen geen aanvullende straf naar aanleiding van hun onderlinge ruzie in de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille (0-1) van zondag 13 september. Een onderzoek van de tuchtcommissie van competitieorganisator LFP heeft niet voldoende bewijs opgeleverd om de aanvaller van PSG en de verdediger van Olympique Marseille te straffen, schrijft de LFP in een statement.

Vorige week maakte de LFP al bekend dat deze woensdag een oordeel zou volgen over Neymar en Álvaro. Vanwege de complexiteit van de zaak had de tuchtcommissie meer tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Vorige week werd Ángel Di María al wel geschorst voor vier wedstrijden voor spugen in de richting van Álvaro. Van die schorsing heeft de Argentijn één duel uitgezeten. Hij was de vijfde speler die een schorsing overhield aan de tumultueuze wedstrijd in de Ligue 1, die in de blessuretijd ontaardde in een massale vechtpartij.

Layvin Kurzawa werd, als spil in de gevechten die in de blessuretijd ontstonden, het zwaarst bestraft met een schorsing van zes duels. Daar heeft hij er inmiddels al drie van uitgezeten. Andere spelers die een schorsing overhielden aan het duel waren Jordan Amavi (drie duels), Neymar (twee duels), Leandro Paredes (twee duels) en Darío Benedetto (één duel). Alle schorsingen zijn inmiddels uitgezeten door de desbetreffende spelers. Het lijkt er daarom op dat Neymar vrijdag zijn rentree kan maken in het duel met Angers.

Bekijk hier beelden van de ruzie in 'le Classique'.

Neymar betichtte Álvaro ervan hem tijdens de wedstrijd een 'mono hijo de puta', wat iets betekent als 'aap klootzak', te hebben genoemd. Het Spaanse televisienetwerk Gol meldde vorige week dat Neymar zelf een homofobe opmerking had gemaakt richting Álvaro. Men kwam na bestudering van de videobeelden tot de conclusie dat hij 'puto maricon' riep, wat zoiets betekent als 'vuile flikker'. De LFP heeft echter onvoldoende bewijs om straffen uit te delen naar aanleiding van het incident tussen de twee spelers.

In het statement van de competitieorganisator wordt met geen woord gerept over een andere aantijging richting Neymar. De Braziliaan werd ervan beschuldigd zoiets als 'schijtchinees' te hebben geroepen naar Hiroki Sakai, de Japanse rechtsback van Olympique Marseille. Het is onduidelijk of de LFP zich in een later stadium ook gaat buigen over die kwestie, of dat de aantijging niet is meegenomen in het onderzoek.