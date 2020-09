Besiktas zet Lens en Isimat-Mirin per direct uit selectie

Jeremain Lens is uit de selectie van Besiktas gezet. Net als rechtsback Douglas en centrale verdediger Nicolas Isimat-Mirin traint de aanvaller vanaf maandag individueel, zo melden diverse media in Turkije zondagavond. De directe aanleiding van de verbanning van het drietal is niet bekend, maar Besiktas lijkt ruimte te maken voor de komst van een nieuwe speler.

Lens, Douglas en Isimat-Mirin behoorden zondag al niet tot de selectie voor het duel met Konyaspor (4-1 nederlaag). Na de pijnlijke verliespartij heeft de technische staf onder leiding van trainer Sergen Yalçin hard ingegrepen door het drietal uit de selectie te zetten. Besiktas pakte vier punten uit de eerste drie wedstrijden in de Süper Lig.

Lens en Isimat-Mirin zijn allebei ex-spelers van PSV; Douglas kwam in 2019 over van Barcelona. Ze hebben alle drie een doorlopend contract tot medio 2022 in het Vodafone Park. Het besluit om het drietal uit de selectie te weren, heeft vermoedelijk te maken met de naderende komst van Josef de Souza. Besiktas wil de verdedigende middenvelder overnemen van Fenerbahçe, maar voor zijn komst is nog geen toestemming gegeven door de voetbalbond.

Besiktas heeft op dit moment te veel buitenlandse spelers op de loonlijst staan. Clubs in de Süper Lig mogen maximaal veertien buitenlandse spelers onder contract hebben. Als de contracten van Lens, Douglas en Isimat-Mirin ontbonden zouden worden, zijn er twee plekken over voor buitenlandse spelers. Die zouden gevuld kunnen worden met Josef en een extra aanwinst.