‘Jorge Mendes klopte tevergeefs met 150 miljoen aan in Camp Nou’

Ansu Fati wordt beschouwd als een van de grootste talenten op de Europese velden en het is Barcelona er dus veel aan gelegen om de zeventienjarige aanvaller aan boord te houden. De Catalanen hebben deze boodschap volgens Marca onlangs nog maar eens kracht bijgezet door een torenhoog bod op de jongeling naar de prullenbak te verwijzen.

De Spaanse sportkrant meldt zaterdagochtend dat Jorge Mendes, sinds vorige maand de zaakwaarnemer van het talent, zich met een aanbieding van 125 miljoen euro, plus 25 miljoen aan mogelijke bonussen, op de burelen van het Camp Nou heeft gemeld. Marca heeft niet vernomen om welke club het precies gaat, maar in Engeland werd Manchester United de afgelopen tijd het meest nadrukkelijk in verband gebracht met de jonge aanvaller.

Barcelona wilde echter niets horen van een vertrek van Fati en is ook niet van plan om de onderhandelingen over een transfer aan te gaan. Voor de uitbraak van de coronacrisis kreeg de club al een aanbieding van honderd miljoen voor de tweevoudig international van Spanje binnen en de reactie vanuit Catalonië was toen hetzelfde: Fati mag onder geen beding vertrekken.

Zijn werkgever maakte eerder deze week overigens bekend dat Fati voor het nieuwe seizoen definitief is overgeheveld naar de hoofdmacht van trainer Ronald Koeman en met het, door het vertrek van Arturo Vidal vrijgekomen, rugnummer 22 gaat spelen. Deze promotie betekent dat de transferclausule in Fati’s contract automatisch is opgehoogd van 170 miljoen naar 400 miljoen. De jongeling ligt nog tot medio 2022 vast bij Barcelona, al heeft zijn club naar verluidt wel de optie om zijn verbintenis met nog twee seizoenen te verlengen.