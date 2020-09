‘Barcelona meldt zich na vertrek Luis Suárez opnieuw in Italië’

Barcelona is terug in de markt voor Lautaro Martínez, zo verzekert RAC1 donderdag. De Catalanen zetten de onderhandelingen met Internazionale midden juli stop, maar geloven na het vertrek van Luis Suárez opnieuw in de komst van de 23-jarige Argentijn.

Het binnenhalen van Martínez wordt door Barcelona volgens het Catalaanse radiostation nog altijd als 'ingewikkeld' beschouwd, maar niet langer onmogelijk. Hoewel RAC1 bekendstaat als doorgaans betrouwbare bron op Barcelona-gebied, klinkt het gerucht over Martínez onwaarschijnlijk. Internazionale hanteert een vraagprijs van meer dan honderd miljoen euro, een bedrag dat Barça momenteel absoluut niet kan betalen.

Barcelona ontvangt van Atlético Madrid maximaal zes miljoen euro voor Suárez, een bedrag dat ook nog eens volledig bestaat uit variabelen. Bekend is dat Barça zelfs niet in staat is om de financiering voor Memphis Depay rond te krijgen. De 26-jarige spits van Olympique Lyon hoeft naar verluidt 'slechts' 25 miljoen euro moet kosten en is al persoonlijk akkoord met de Catalanen.

Het lijkt in tijden van crisis dan ook onverantwoord voor Barcelona om voor een veel duurdere optie als Martínez te gaan. In het verleden wendden de Catalanen zich al eens tot kredietverstrekkers om grote aankopen te financieren. Zo werd voor het binnenhalen van Antoine Griezmann, die voor 120 miljoen euro overkwam van Atlético Madrid, een lening afgesloten bij de Britse kredietverstrekker 23 Capital. Daartegenover staat een hoge rente van zeven tot acht procent.

Barcelona werkte deze zomer al eerder aan de komst van Martínez, die over een ontsnappingclausule van 111 miljoen euro beschikte, al is deze bepaling vanaf 7 juli niet langer geldig. Volgens verschillende Spaanse media heeft Barcelona in de afgelopen periode verschillende constructies overwogen om de trefzekere spits binnen te halen. Zo werd onder meer nagedacht over het betrekken van Ivan Rakitic (inmiddels naar Sevilla) en Arturo Vidal in een deal voor Martínez. Vidal ging saillant genoeg ook naar Inter, maar Martínez werd daarin niet betroken.