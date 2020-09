Di Marzio: Hoedt staat voor zeer verrassende terugkeer naar Italië

Wesley Hoedt kan terugkeren naar Lazio, zo verzekert transferexpert Gianluca Di Marzio maandag. De Italiaanse club is hard op zoek naar een linksbenige centrumverdediger en is uitgekomen bij de Nederlander, die tussen 2015 en 2017 onder contract stond bij de club uit Rome. Hoedt staat onder contract bij Southampton, maar heeft daar geen uitzicht op speelminuten.

De 26-jarige verdediger koos in 2015 voor een transfervrije overstap van AZ naar Lazio. In Rome ontwikkelde hij zich sterk en kwam hij tot 61 wedstrijden en 4 doelpunten in alle competities. In de zomer van 2017 was Southampton overtuigd en vertrok hij voor een bedrag van zestien miljoen euro naar de Premier League. Een groot succes werd zijn verblijf in Engeland niet. Hoedt belandde op een zijspoor en werd achtereenvolgens verhuurd aan Celta de Vigo en Royal Antwerp. Zijn contract in Southampton loopt nog door tot aan de zomer van 2022.

Volgens Di Marzio wil Hoedt zelf graag terugkeren naar Rome. Lazio-trainer Simone Inzaghi wil de zesvoudig Oranje-international er graag bij hebben, daar hij op zoek is naar een linksbenige verdediger voor in het centrum van zijn achterhoede. Vorig jaar gaf Hoedt in een interview met Sport/Voetbal Magazine nog aan dat hij baalde van zijn overstap naar Engeland. “Ik had nooit naar Southampton moeten gaan, de transfer was een fout”, zei hij. “Ik had een vijfjarig contract bij Lazio. Na twee jaar wilden ze dit contract opwaarderen en openbreken voor vijf jaar. Toen kwam Southampton om de hoek met een contract dat niet te weigeren viel.”