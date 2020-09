Babel luistert invalbeurt op met fraaie assist tegen regerend kampioen

Galatasaray heeft ook de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen omgezet in een overwinning. Op bezoek bij regerend landskampioen Istanbul Basaksehir zegevierde het team van trainer Fatih Terim zondagavond met 0-2. Invaller Ryan Babel leverde de assist bij de tweede treffer; Ryan Donk bleef op de bank.

Na een kwartier opende Falcao de score voor Galatasaray. De spits stuurde doelman Mert Günok de verkeerde kant op na een strafschop, die was verkregen na een door de videoscheidsrechter opgemerkte handsbal van Demba Ba. Galatasaray had in de eerste helft een duidelijk overwicht. De bezoekers controleerden de wedstrijd en kwamen achterin zelden in gevaar.

Na de pauze kende doelman Fatih Öztürk van Galatasaray niet veel moeite met een inzet van Edin Visca, terwijl een poging van Sofiane Feghouli aan de overzijde werd verwerkt door keeper Günok. Twintig minuten voor tijd maakte Ryan Babel zijn entree in het elftal van de bezoekers. De Nederlander verzorgde de bal kort na zijn invalbeurt de assist bij de 0-2. Na een pass vanaf de rechterflank bezorgde hij de bal met de hak bij Younès Belhanda, die afrondde.

Ryan Babel weet precies wat hij moet doen & de Engelse commentatoren gaan los over hem ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 20 september 2020