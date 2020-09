Liverpool profiteert optimaal van rode kaart Christensen en blunder Kepa

Liverpool heeft zondag een verdiende overwinning geboekt in de topper tegen Chelsea: 0-2. Op Stamford Bridge werden the Reds in de kaart gespeeld doordat Andreas Christensen op slag van rust tegen een rode kaart aanliep. Met een man minder had de thuisploeg amper iets in te brengen en was het Sadio Mané die het verschil maakte. Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga blunderde opzichtig bij de 0-2 en lijkt te moeten vrezen voor zijn basisplaats.

Aan de kant van Chelsea ontbrak Hakim Ziyech in de wedstrijdselectie vanwege een blessure. De andere aanwinsten Thiago Silva en Ben Chilwell waren ook niet fit om in actie te komen, terwijl de Duitse aankopen Kai Havertz en Timo Werner wel aan de aftrap verschenen. Voor Havertz zat de wedstrijd er al na 45 minuten op. Manager Frank Lampard haalde hem naar de kant nadat Christensen het vel met rood op zak moest verlaten. De verdediger werd bestraft voor het neerhalen van Mané, die was gelanceerd door een lange bal van achteruit van Jordan Henderson. Na het bekijken van de beelden op advies van de videoscheidsrechter zette Tierney de gele kaart echter om in een directe rode kaart: hij vond dat Mané, als doorgebroken speler, een grote scoringskans was belet. Het was het meest opvallende moment van een verder rustige eerste helft. Het verschil werd gemaakt in het tweede bedrijf, waarin Thiago Alcántara zijn debuut maakte voor Liverpool. De Spanjaard rondde afgelopen vrijdag zijn transfer af en kreeg direct het vertrouwen van Klopp met een invalbeurt van 45 minuten.

Chelsea had na rust weinig meer in te brengen en het was wachten op de openingstreffer. Deze viel in de vijftigste minuut en kwam op naam van Mané. Na een fraaie combinatie tussen Roberto Firmino en Mohamed Salah op de rechterflank kreeg Mané de bal op het hoofd en liet hij Kepa kansloos met een krachtige kopstoot. Niet lang na de 0-1 ging Kepa enorm de fout in en leidde hij de 0-2 in. Onder druk van Mané wilde de sluitpost opbouwen, maar dat pakte volledig verkeerd uit. De Senegalees stak zijn been uit en kon de bal controleren en vervolgens scoren. Kepa ligt al langere tijd onder vuur en het is niet ondenkbaar dat hij zijn basisplaats kwijtraakt. Een paar minuten na de blunder maakte transferexpert Fabrizio Romano op Twitter bekend dat Chelsea met Edouard Mendy een nieuwe keeper in huis haalt. Hij komt over van Stade Rennes en wordt volgende week gepresenteerd.

Liverpool, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de negentig minuten vol maakten, bleef aandringen. Grote kansen bleven echter uit waardoor Chelsea nog een sprankje hoop bleef houden op een resultaat. Met nog een kwartier op de klok kreeg het team van Lampard een uitgelezen mogelijkheid om de aansluitingstreffer op het scorebord te zetten. Thiago bracht Werner ten val in het strafschopgebied, met een penalty als gevolg. Jorginho nam plaats achter de bal en zag zijn strafschop gekeerd worden door Alisson. De Braziliaanse keeper koos de goede hoek en voorkwam zo een tegentreffer. In de slotfase kwam Chelsea nog een paar keer gevaarlijk voor het doel van Alisson, maar gescoord werd er niet. Door de overwinning komt Liverpool op zes punten uit twee wedstrijden; Chelsea blijft steken op drie punten.