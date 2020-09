Kraay junior irriteert Berghuis tot op het bot: ‘Dat snap je zelf toch ook wel?’

Steven Berghuis is niet te genieten na de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord dit seizoen, zondagmiddag tegen FC Twente. Het team van trainer Dick Advocaat miste met name in de slotfase kans op kans en kwam uiteindelijk niet verder dan een remise (1-1). Berghuis verscheen na afloop zichtbaar geïrriteerd voor de camera van FOX Sports en ergerde zich overduidelijk aan verslaggever Hans Kraay junior.

Kraay junior introduceerde Berghuis als volgt: "Het gezicht van Steven zegt heel veel, hè. Jouw gezicht zegt alles." De verslaggever had vermoedelijk gerekend op een reactie van de aanvoerder van Feyenoord, maar die kwam niet verder dan een knikje. Kraay junior vroeg Berghuis vervolgens 'welke van de drie kansen die Feyenoord in de slotfase kreeg' een doelpunt hadden moeten opleveren. "Alle drie", repliceerde Berghuis kortaf.

"Ja, ja, tuurlijk", antwoordde Berghuis vervolgens op de vraag of hij zich het missen van de kansen kwalijk neemt. De rechtsbuiten kreeg zelf twee goede mogelijkheden in de slotfase, maar een opstuitende bal na een ingooi en een rebound waren niet aan hem besteed. "Bij de eerste kans twijfel ik door de stuit of ik het met mijn hoofd moest doen of met mijn voeten. Uiteindelijk raak ik de bal met mijn scheenbeen, heel slecht uitgevoerd. De tweede kans kwam een beetje half onder me en raakte ik teveel met mijn hak. Zonde."

Kraay junior vroeg zich af waarom Feyenoord pas in de slotfase kansen wist te creëren. "Dat komt omdat het veldspel gewoon slecht is. Slechte veldbezetting, laag tempo, weinig initiatief. Dat is niet iets heel erg nieuws. Ik denk als je onze wedstrijden vaak hebt teruggezien, ook vorig jaar, dan is het nooit echt overtuigend. Vandaag wederom niet", was Berghuis hard in zijn oordeel. Kraay junior vervolgde: "Neem je dat jullie kwalijk, de trainer kwalijk?" Ook die vraag van de verslaggever kon niet op de goedkeuring van Berghuis rekenen: "Nee, natuurlijk niet. Dat snap je zelf toch ook wel? Iedereen, wij zijn allemaal verantwoordelijk", antwoordde hij zichtbaar geïrriteerd.