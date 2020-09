Solskjaer passeert Van de Beek vanavond en kiest voor drie anderen

Donny van de Beek moet voorlopig wachten op zijn officiële debuut voor Manchester United. De Nederlandse middenvelder is door manager Ole Gunnar Solskjaer op de bank geposteerd voor de thuiswedstrijd van vanavond tegen Crystal Palace (18.30 uur). Van de Beek debuteerde vorige week al officieus in het oefenduel met Aston Villa (1-0 nederlaag), maar Solskjaer kiest op het middenveld voor Scott McTominay, Paul Pogba en Bruno Fernandes. Timothy Fosu-Mensah heeft wel een basisplaats als rechtsback bij Manchester United.

Vrijdag hintte Solskjaer op een persconferentie al naar het Premier League-debuut van Van de Beek. "Hij komt elke dag met zeer veel energie en een grote lach naar de cluben speelde goed tegen Aston Villa. Je gaat hem waarschijnlijk wel in actie zien", zei de Noorse oefenmeester, die er direct aan toevoegde zijn basisteam nog niet prijs te geven.

Diverse Engelse media rekenden op een basisplaats van Van de Beek, maar de Oranje-International moet voorlopig nog geduld betrachten. Solskjaer kiest voor McTominay en Pogba als controleurs, terwijl Fernandes als nummer tien zal opereren. Verder valt bij Manchester United de reservebeurt van Mason Greenwood op: Solskjaer kiest op de de rechtsbuitenpositie voor Daniel James.

Opstelling Manchester United: De Gea; Fosu-Mensah, Maguire, Lindelöf, Shaw; McTominay, Pogba, Fernandes; James, Rashford, Martial.

Reserves: Bailly, Greenwood, Fred, Ighalo, Henderson, Wan Bissaka, Van de Beek.

?? Presenting our first starting line-up of the 2020/21 #PL season!#MUFC #MUNCRY