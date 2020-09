Thiago Alcántara rondt toptransfer naar Liverpool definitief af

Thiago Alcántara mag zichzelf officieel speler van Liverpool noemen. De 29-jarige middenvelder doorliep de medische keuring op Anfield zonder problemen en tekende vrijdag een vierjarig contract bij de kampioen van Engeland. Volgens onder meer de BBC en The Athletic legt Liverpool maximaal dertig miljoen euro neer voor de van Bayern München afkomstige Thiago.

Thiago, die bij Bayern beschikte over een doorlopend contract tot medio 2021, liet onlangs weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De clubleiding van der Rekordmeister was bereid om mee te werken aan een tussentijds vertrek van de middenvelder, mits er een fatsoenlijke transfersom op tafel zou komen. De onderhandelingen tussen Bayern en Liverpool verliepen niet altijd even soepel, maar beide topclubs hebben nu dus toch een akkoord weten te bereiken.

De kersverse aanwinst van Liverpool stond in totaal zeven seizoenen onder contract bij Bayern, met 31 doelpunten en 37 assists in 235 wedstrijden als resultaat. Thiago veroverde met de Duitse grootmacht onder meer zeven landstitels en viermaal de DFB-Pokal. Het absolute hoogtepunt kwam in augustus toen de middenvelder met Bayern ten koste van Paris Saint-Germain de Champions League veroverde. Thiago is na Konstantinos Tsimikas de tweede aanwinst van Liverpool voor dit seizoen.

“Ik moet me zo snel als ik kan aanpassen aan het team en aan de context waarin we nu leven”, reageert hij op zijn overstap. “Alles is nu wat compacter en we zijn wat later gestart, maar het blijft voetbal. Ik ga het team zowel aanvallend en verdedigend helpen en ook op mentaal vlak. De fans zijn hier niet enthousiaster over dan ik ben, zeker niet! Het gaat ook niet om het zeggen van woorden, maar om het doen van dingen. Ik zal alles geven voor mijn ploeggenoten, de club en de fans.”