Linssen countert Jansma na aanhoren van kritische kanttekening

De overstap van Bryan Linssen van Vitesse naar Feyenoord werd niet overal gelijk met gejuich ontvangen. Sportjournalist Kees Jansma is één van de mensen met twijfels. De voormalig perschef van het Nederlands elftal vindt Linssen namelijk meer een speler voor de Nederlandse subtop. De vleugelaanvaller van Feyenoord is van plan om Jansma komend seizoen de mond te snoeren met goede prestaties voor de Rotterdamse club.

"Ik hoorde Kees Jansma zeggen dat ik een speler was voor de subtop", vertelt Linssen in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik ben van plan hem een kaartje te sturen als ik er in ben geslaagd om te slagen bij Feyenoord. Met welke tekst? Blijf jij maar weg bij de televisie, jij hebt er weinig verstand van, haha." Trainer Dick Advocaat zei na het duel met PEC Zwolle (0-2) dat hij nog meer verwacht van Linssen en de speler in kwestie is het daar mee eens. "Ik leg de lat zelf ook hoog. Bij Feyenoord moet je altijd winnen. Ik wil hier belangrijk worden. Ik merkte wel dat het maanden geleden was dat ik een echte wedstrijd had gespeeld."

Linssen brengt als voorbeeld gelijk een situatie in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC naar voren. "Bij die situatie van die strafschop zat het tegen. Ik werd net op het moment dat ik wilde schieten aangetikt. Ik herken die momenten, want ik doe het zelf ook weleens", zo geeft de buitenspeler van Feyenoord ruiterlijk toe. "Zo’n klein tikje dat je niet kan schieten. Het ziet er heel onbeholpen uit. Ik was ervan overtuigd dat ik een strafschop zou krijgen, zeker met de VAR achter de hand. Maar ik kreeg hem niet. Maar goed, de eerste wedstrijd is gewonnen. Nu FC Twente thuis zondag."

Het duel in De Kuip tussen Feyenoord en FC Twente begint zondag om 14.30 uur. Normaal gesproken kiest Advocaat dan weer voor Linssen aan de linkerkant van de Rotterdamse aanvalslinie. Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis, die zaterdag in Zwolle tweemaal trefzeker was, maken zeer waarschijnlijk de voorhoede van Feyenoord compleet.