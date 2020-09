Aulas fluit Valentijn Driessen en Mike Verweij genadeloos terug na primeur

Jean-Michel Aulas heeft vanavond hoogstpersoonlijk korte metten gemaakt met de primeur die Valentijn Driessen en Mike Verweij afgelopen nacht claimden over Memphis Depay. Volgens de twee journalisten van De Telegraaf had Olympique Lyon voor dertig miljoen euro een akkoord bereikt met Barcelona over een transfer van de aanvaller naar het Camp Nou, maar Aulas veegt die berichtgeving via Twitter van tafel.

De voorzitter van Lyon reageert op Twitter op het nieuwsbericht dat De Telegraaf in de nacht van maandag op dinsdag publiceerde over een transfer van Depay naar Barcelona. Volgens het dagblad was Lyon eindelijk akkoord met Barcelona over een transfersom van 30 miljoen euro, betaald in twee termijnen en exclusief bonussen, en zat niets een transfer van Depay meer in de weg, daar de Oranje-international zelf al persoonlijk rond was met de Catalanen.

Memphis kost Barcelona 30 miljoen euro | Voetbal | https://t.co/ENn92q9lkf @ol ?@Le_Progres? Le président du Barça m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup d la crise du Covid et n’avait pas de possibilité de faire une offre.#memphis https://t.co/R1eGdE276j — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 15, 2020

Aulas ontkent vanavond echter stellig dat Lyon een bod van Barcelona heeft ontvangen op Depay en beroept zich op een gesprek dat hij zondag heeft gehad met president Josep Maria Bartomeu van de club. "De president van Barça heeft mij zondag verteld dat Barcelona veel te lijden heeft onder de coronacrisis en dat het niet mogelijk is om op dit moment een bod uit te brengen", tweet Aulas.

Eerder op de dag hadden diverse media in Spanje de berichtgeving van De Telegraaf al in twijfel getrokken en zelfs afgedaan als fake news. Depay zit evenwel vanavond op de bank tijdens het uitduel van Lyon met Montpellier.