Johan Derksen maakt gehakt van transferbeleid PSV: ‘Wat een onzin!’

De analisten van Veronica Inside begrijpen er niets van dat PSV doelman Yvon Mvogo heeft gehaald. De van RB Leipzig gehuurde goalie maakte zondag bij zijn debuut tegen FC Groningen (1-3 winst) een blunder, door met een verkeerde pass op Jorrit Hendrix een tegendoelpunt in te leiden. Johan Derksen haalt uit naar de technische leiding van PSV, die volgens de oud-voetballer zijn oren heeft laten hangen naar trainer Roger Schmidt.

Mvogo werd op voorspraak van Schmidt juist gehaald vanwege zijn voetballende kwaliteiten. "Die keeper van PSV, daar gaan wij nog heel veel lol aan beleven", lacht René van der Gijp. "Die kan er geen reet van. Die keept over een maand niet meer", voorspelt de oud-rechtsbuiten, die niet begrijpt dat PSV per se een 'voetballende doelman' wilde. "Er bestaan geen 'goed voetballende' keepers. Het enige wat je weleens bij een keeper hebt, is dat hij een goede trap heeft. Manuel Neuer en die gozer van Manchester City (Ederson Moraes, red.), die hebben een geweldige trap. Maar een keeper die technisch de juiste oplossing vindt, die zijn er niet, want anders had-ie niet in de goal gestaan."

Ook Derksen is bepaald niet onder de indruk van de 26-jarige Zwitserse keeper. "Hij kan niet meevoetballen, maar hij kan niet keepen ook", stelt Derksen vast. "Zou hij bij Leipzig voor niks op de bank zitten? In Leipzig zijn ze niet bijgekomen van het lachen", zegt Derksen, die vervolgens uithaalt naar het beleid van PSV. "Er komt een Duitse trainer, en die wil dan meteen een keeper uit de Duitse competitie, want daar heeft hij contacten. En ze hadden bij PSV geen topkeepers, maar wel twee redelijke keepers", doelt hij op Jeroen Zoet en Lars Unnerstall. Overigens is Zoet inmiddels verkocht aan Spezia.

Derksen vindt dat directeuren Toon Gerbrands en John de Jong niet naar Schmidt hadden moeten luisteren. "Ze hebben bij PSV een algemeen directeur, een technisch directeur, ze hebben een technische staf, en die knikken allemaal 'ja en amen' als een nieuwe trainer een tweede keeper uit Duitsland wil halen. Wat een onzin, wat een onzin! En ze hebben een keeper uit de selectie van het Nederlands elftal (Zoet, red.), die doen ze naar een flutclubje in Italië. Een trainer heeft niks te willen, dat zijn passanten. Je moet een keeper hebben die ballen tegenhoudt."