Ajax moet Tagliafico missen in eerste thuiswedstrijd van nieuwe seizoen

Nicolás Tagliafico heeft een schorsing van één wedstrijd opgelegd gekregen, zo meldt de KNVB maandagmiddag via de officiële kanalen. De linksback van Ajax werd zondag tijdens de seizoensopener tegen Sparta Rotterdam al binnen het halve uur van het veld gestuurd en is nu dus voor een duel geschorst.

Tijdens en na afloop van de wedstrijd op Het Kasteel was er het nodige te doen om de uitsluiting van Tagliafico, die bij het uitvoeren van een tackle op Mohamed Rayhi de bal miste, maar het leer vervolgens wel op de arm kreeg. Aangezien Tagliafico de laatste verdediger namens de Amsterdammers was, werd het voorval door arbiter Jochem Kamphuis beoordeeld als het ‘ontnemen van een scoringskans’.

Zijn geblesseerde ploeggenoot Lisandro Martínez toonde zich via social media al snel kritisch over de beslissing van Kamphuis en ook trainer Erik ten Hag gaf na afloop van de wedstrijd aan zijn speler niets kwalijk te nemen: “Hier kan hij niets aan doen. Nico is een absolute sterkhouder voor deze ploeg, een clevere speler met agressiviteit als zijn handelsmerk.”

De rode kaart voor Tagliafico blijft ondanks de onvrede dus gewoon staan, waardoor de Argentijn de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen mist. Ajax ontvangt zondagmiddag RKC Waalwijk in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers bezetten momenteel op doelsaldo de zevende plek in de Eredivisie, nadat het treffen met Sparta met tien man toch nog met 0-1 werd gewonnen.