Feyenoord vindt in elfvoudig international zo gewenste aanwinst

Uros Spajic mag zichzelf officieel speler van Feyenoord noemen. De 27-jarige centrumverdediger uit Servië doorliep zonder problemen de medische keuring in De Kuip en zette daarna zijn handtekening onder een éénjarige huurovereenkomst. Spajic is afkomstig van het Russische FK Krasnodar, waar diens verbintenis nog drie seizoenen doorloopt.

Spajic was lange tijd een vaste waarde in de verdediging van FK Krasnodar, waar ook voormalig Feyenoorder Tonny Vilhena onder contract staat. Vanwege een enkelblessure en de coronacrisis kwam de door Feyenoord gehuurde mandekker in 2020 nog niet in actie. Spajic kwam eerder in zijn loopbaan uit voor Anderlecht, Toulouse en Rode Ster Belgrado. Daarnaast staan er elf interlands namens het nationale elftal van Servië achter zijn naam.

Vanwege de langdurige absentie van Sven van Beek was trainer Dick Advocaat al enige tijd op zoek naar een nieuwe defensieve kracht. Het opnieuw huren van Trabzonspor-verdediger Edgar Ié bleek geen haalbare kaart te zijn, waardoor de aandacht werd verlegd naar Spajic. Laatstgenoemde kan zondag in het thuisduel van Feyenoord met FC Twente al zijn officiële debuut maken in De Kuip. Advocaat verwelkomde eerder al Mark Diemers, Bryan Linssen, Christian Conteh, Francesco Antonucci, João Carlos Teixeira in Rotterdam-Zuid.

“Het is bekend dat we graag nog een centrale verdediger wilden toevoegen aan de selectie. Met de komst van Uros Spajic is dat gelukt én voegen we niet alleen een extra optie, maar ook extra ervaring toe aan de achterste linie van de groep”, reageert technisch directeur Frank Arnesen. Zodra het papierwerk voor zijn werk- en verblijfsvergunning is afgerond kan de huurling aansluiten bij de selectie van Advocaat.