Hans Kraay junior verbijsterd door belletje van KNVB: ‘Dat is heel raar’

De KNVB is momenteel op zoek naar een opvolger van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman. Frank Rijkaard wordt in ieder geval niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, daar de oud-international volgens De Telegraaf ‘nee’ heeft gezegd tegen de KNVB. Hans Kraay junior vindt het opmerkelijk dat er überhaupt contact is gezocht met Rijkaard in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

“Hebben jullie ook allemaal iets van: als er door de KNVB contact is gezocht met Frank Rijkaard, vraag ik me af wie van deze spelers zou tegen Gudde en Hoogma zeggen dat ze met hem moeten gaan praten. Wie?”, zo begint Kraay jr. in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. “Ik denk omdat ze een type Koeman willen”, zo zoekt Nordin Amrabat naar een verklaring. “Iemand die relaxed is en boven het team staat. Daarom hebben ze gedacht om Frank Rijkaard te pakken.”

“Je hoort vaker dat Koeman richting Van Gaal gaat op de moment dat het moet, dan wordt hij wat strenger. De Roon heeft toch duidelijk aangegeven dat ze geen namen hebben genoemd? Ik kan me niet voorstellen dat iemand de naam van Rijkaard heeft genoemd”, voegt Kees Kwakman toe. Kraay jr. vindt het apart dat de KNVB contact gezocht heeft met Rijkaard, die in 2013 bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië voor het laatst werkzaam was als trainer en meerdere malen liet doorschemeren niet te willen terugkeren in de voetballerij. “Maar vinden we het niet heel raar dat de eerste met wie ze gesproken hebben, als het waar is, Frank Rijkaard is? Iemand die zevenenhalf jaar niet getraind heeft.”

“Het zou ook niet mijn eerste keuze zijn als ik een bondscoach moet kiezen”, zo sluit Amrabat zich bij Kraay jr. aan. De analist vraagt vervolgens aan de overige aanwezigen in de studio wie zij als bondscoach zouden nemen. Presentator Milan van Dongen noemt Giovanni van Bronckhorst, Kwakman en Frank de Boer wijzen naar Louis van Gaal en Amrabat komt met vier opties: Henk ten Cate, De Boer, Peter Bosz of Van Gaal.

“Henk ten Cate is wat ouder, maar hij kan erboven staan. Net als Ronald Koeman. Hij heeft affiniteit met jonge mensen, dus mijn eerste keuze was Ten Cate. Maar je hoort ook wat minder positieve punten aan zijn karakter”, zo noemt Kraay jr. Ten Cate als zijn kandidaat. “Eigenlijk moeten we stoppen met dit hele spel. Ze hebben blijkbaar Frank Rijkaard gebeld, wat heel raar is. Wij kunnen noemen wie we willen, maar uiteindelijk is de conclusie dat het straks Louis van Gaal of Frank de Boer wordt. Peter Bosz? Nee, die moeten ze losweken.”