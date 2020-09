‘Ziyech kan een sleutelrol vervullen voor Chelsea in de strijd om de titel’

De transfers van Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Nathan Aké in de Premier League behoren volgens Micah Richards tot de vijf beste transfers in deze transferperiode. De voormalig verdediger van onder meer Manchester City, thanks werkzaam als analist in Engeland, heeft hoge verwachtingen van met name Ziyech en Van de Beek bij respectievelijk Chelsea en Manchester United.

Richards plaatst de transfer van Timo Werner van RB Leipzig naar Chelsea bovenaan zijn lijstje. Kort daarachter krijgt Van de Beek een eervolle vermelding van de oud-rechtsback. "Hij beschikt over heel erg veel techniek en is tevens comfortabel aan de bal", concludeert Richards in gesprek met de Daily Mail. "Een compliment voor Manchester United voor de manier waarop ze dit tot stand hebben gebracht. Er waren nauwelijks transfergeruchten en plotseling was Van de Beek speler van United. Echt een uitstekende transfer."

De Engelse analist laat Ziyech de top drie afsluiten. "Ik vroeg me al langer af wanneer hij een grote stap zou gaan maken. Iedere keer als ik hem voor Ajax in Europees verband zag spelen werd me duidelijk hoe goed hij is en nog kan worden. Hij speelt zonder angst en is geen vleugelaanvaller die alleen maar trucjes wil laten zien aan het publiek. Ziyech wil aanvallen en daarna wéér aanvallen. Ziyech zal een sleutelrol vervullen in een eventuele titelrace van Chelsea."

Richards heeft de vierde plaats gegeven aan Abdoulaye Doucouré, die Watford onlangs inruilde voor Everton. De top vijf wordt afgesloten door Aké. Vooral de veelzijdigheid van de Oranje-international springt in het oog. "Josep Guardiola houdt van hem en ziet Aké als een centrale verdediger, een linksback en wellicht zelfs als een controlerende middenvelder. Hij had Aké een jaar geleden al willen halen. Ik ben benieuwd hoe hij met de druk omgaat die je krijgt als je speler bent van Manchester City. Hij heeft ervaring als speler van Oranje, maar dit is wel andere koek." Richards plaatst ook een kanttekening: "Ik vraag me af hoe hij naast Aymeric Laporte zal functioneren. Twee linksbenige centrumverdedigers naast elkaar is meestal geen succes."