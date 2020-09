FOX-analisten zien één absolute uitblinker bij Feyenoord naast Berghuis

Feyenoord won zaterdagavond zonder al te sprankelend te spelen met 0-2 bij PEC Zwolle. Aanvoerder Steven Berghuis maakte indruk door beide doelpunten te maken, maar de analisten van FOX Sports waren na afloop ook erg te spreken over doelman Justin Bijlow. Hugo Borst en Mario Been zien in de keeper van Feyenoord zelfs de nieuwe nummer één in Oranje.

"Degene die constant goed was, was Bijlow", stelt Borst vast in de nabeschouwing. De journalist krijgt meteen bijval van Ronald de Boer, die de sterke eigenschappen van Bijlow opsomt. "Hij is zó rustig, hij laat bijna geen ballen los, geen rebounds. Hij zit er heel agressief op als er iemand doorheen komt. Ik vind het een hele betrouwbare keeper." Bijlow is de vaste keeper van Jong Oranje, maar heeft volgens Borst grote potentie.

"Hij is niet zo ver verwijderd van Jasper Cillessen, die is behoorlijk overschat", neemt Borst het woord weer over. "Ik vind dat Bijlow voor de leeuwen gegooid moet worden. Als je in Jong Oranje kunt spelen en je blinkt nu zo uit, kun je rustig een keer in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico uitgeprobeerd worden in het Nederlands elftal."

Ook Been heeft een hoge pet op van Bijlow. "Ik vind in hem in potentie de beste keeper die we hebben", zegt de ex-trainer van Feyenoord, die begrijpt dat Bijlow de afgelopen wedstrijden niet bij het grote Oranje zat. "Hij moet zorgen dat Jong Oranje het EK haalt, daarom zal hij er de afgelopen wedstrijden met de Nations League niet bij hebben gezeten. Maar hij is beter dan die twee reserves van Oranje", doelt Been op Marco Bizot van AZ en Tim Krul van Brighton & Hove Albion.