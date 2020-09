Arjen Robben heeft laatste interland mogelijk nog niet gespeeld

Arjen Robben heeft zijn laatste interland voor het Nederlands elftal mogelijk nog niet gespeeld. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges gooit de deur naar Oranje voor niemand dicht en ook niet voor de 36-jarige aanvaller, die in oktober 2017 een punt achter zijn loopbaan als A-international zette. Robben staat nu echter op het punt om zijn officiële rentree op de voetbalvelden te maken, na een sabbatical van een jaar.

“Je schrijft niemand op voorhand af”, benadrukt Lodeweges zaterdag in gesprek met De Telegraaf. Robben zette destijds bewust een punt achter zijn interlandloopbaan. Hij wilde zich in de herfst van zijn loopbaan volledig kunnen focussen op zijn clubcarrière bij Bayern München en zo veel mogelijk gevrijwaard blijven van blessureleed. Mocht Robben, goed voor 96 interlands, het nog willen en ertoe in staat zijn, dan is een rol in de toekomst niet uitgesloten.

“Alles valt of staat met prestaties en hij zal het dan ook moeten verdienen”, zegt Lodeweges daags voor de ontmoeting tussen FC Groningen en PSV, de wedstrijd waarin de aanvaller zeer waarschijnlijk zijn rentree zal maken. “We hebben een vrij vaste groep gehad waarmee we EK-kwalificatie hebben afgedwongen. Dat EK is nu uitgesteld. Vervolgens hebben we tegen elkaar gezegd weer met een frisse blik naar eenieder te zullen kijken. Dat geldt nu dus ook voor Robben.”

Een rol als joker op het Europese eindtoernooi is bijvoorbeeld niet uit te sluiten. “Wie weet wat hij, eventueel vanaf de bank, nog zou kunnen betekenen?”, vraagt Lodeweges zich openlijk af. “Je bent nooit te jong, maar misschien ook nooit te oud om waarde voor een elftal te hebben. Maar laten we vooral ook even afwachten hoe Arjen er zelf over denkt.”