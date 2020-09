Kasper Dolberg slachtoffer van autodiefstal én inbraak in huis

Kasper Dolberg is deze week bestolen van zijn auto, zo meldt L'Équipe. De Porsche van de 22-jarige spits van OGC Nice, die op dat moment op pad was met het nationale elftal van Denemarken, werd weggenomen op het vliegveld van Nice. Daarnaast werd er ingebroken in het huis van Dolberg in de Franse stad.

Dolberg keerde donderdagavond laat terug in Nice, nadat hij met Denemarken in het kader van de Nations League had gespeeld tegen België (0-2 verlies) en Engeland (0-0). Bij terugkomst op luchthaven Nice Côte d'Azur ontdekte de voormalig Ajacied dat zijn auto weg was. Vervolgens bleek dat in zijn huis ingebroken was. De daders hebben vermoedelijk gebruikgemaakt van de sleutel die in de auto lag.

In het huis van Dolberg is voor 2.000 euro aan contanten weggenomen. Daarnaast zijn meerdere telefoons gestolen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de autodiefstal en inbraak. Het is niet voor het eerst dat Dolberg slachtoffer wordt van diefstal: vorig jaar werd zijn horloge ter waarde van 70.000 euro weggenomen uit de kleedkamer van OGC Nice. Later bekende ploeggenoot Lamine Diaby Fadiga dat te hebben gedaan, waarop hij werd ontslagen door de Franse club.