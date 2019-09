Kasper Dolberg bestolen van horloge ter waarde van 70.000 euro

Kasper Dolberg van OGC Nice is slachtoffer geworden van diefstal, zo melden diverse Franse media. Dieven braken in in de kleedkamer van de Franse club en maakten een horloge ter waarde van 70.000 euro buit. Dolberg zou veel waarde hechten aan het sieraad. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Het incident vond maandag plaats op de trainingsaccommodatie van Nice, zo schrijft onder meer L'Équipe. De volgende dag meldde Dolberg zich af voor de training met maagklachten. Onduidelijk is of de afmelding van de 21-jarige spits, die voor 20,5 miljoen euro overkwam van Ajax, in relatie staat met de diefstal. Sinds woensdag traint Dolberg weer mee bij Nice.

Afgelopen weekend debuteerde Dolberg voor zijn nieuwe club tegen Montpellier. De aanvaller kon in zijn 77 speelminuten, waarin hij niet tot scoren kwam, niet voorkomen dat Nice met 2-1 onderuit ging. De verwachting in de Franse media is dat Dolberg zaterdag ook tegen Dijon in de basis wordt opgesteld. De Deen vertrok op het einde van de zomerse transferperiode bij Ajax, waar hij de concurrentiestrijd met Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar verloor.