Olivier Giroud begrijpt niets van geruchten: ‘De appjes verrasten me’

Olivier Giroud heeft geen contractvoorstel gekregen van Juventus, zo stelt de spits van Chelsea tegenover Telefoot. Giroud reageert daarmee op de berichtgeving van transfermarktexpert Gianluca Di Marzio, die donderdagavond meldde dat de Fransman akkoord is met Juventus over een tweejarig contract.

Volgens Di Marzio staat Giroud op het punt over te stappen naar Turijn, waar hij 4,5 miljoen euro per jaar zou kunnen gaan verdienen. Juventus zou geen moeite hebben om de vraagprijs van vijf miljoen euro op te hoesten, waardoor een overgang een kwestie van tijd leek. Giroud ontkent de geruchten echter met stelligheid. "Italianen laten zich snel meeslepen. Ik was verrast toen ik vanochtend appjes kreeg van vrienden over dit nieuws", aldus de 33-jarige aanvaller.

"Het is verre van de waarheid. Ik ben speler van Chelsea en ik voel me hier goed, al hadden we geen geweldig einde van het seizoen", zegt Giroud, die mogelijk doelt op de verloren FA Cup-finale tegen Arsenal (2-1). "Ik zal blijven vechten voor mijn plaats bij Chelsea, maar het is altijd goed om de aandacht van dit soort clubs te trekken, het is vleiend. Maar ik blijf gefocust op Chelsea. We zullen zien wat er de komende weken gaat gebeuren, maar er is niets getekend of afgehandeld."

Chelsea roerde zich deze transferperiode flink en haalde met Timo Werner een extra concurrent voor Giroud. Laatstgenoemde is blij met de versterkingen. "Ik ben blij om terug te komen in een sterk team, meer dan vorig jaar, toen we geen spelers mochten kopen", doelt Giroud op de transferban die Chelsea had. "We gaan hopelijk meedoen om het kampioenschap, al is het moeilijk om te concurreren met teams als Liverpool en Manchester City."

Giroud gelooft dat hij ook samen zou kunnen spelen met Werner. "Ons systeem volgend seizoen? Ik denk dat we meer dan één tactisch systeem kunnen spelen. Werner voegt weer een nieuw element toe aan ons spel. Hij heeft andere kwaliteiten dan ik, daarom denk ik dat het goed is dat hij er bij is. We zouden complementair kunnen zijn. Ik heb hoge verwachtingen voor de toekomst. We zullen zien hoe het de komende weken gaat. Ik heb er zin in." Chelsea begint maandag aan het nieuwe seizoen in de Premier League met een uitwedstrijd bij Brighton & Hove Albion.